Orta Asya Türklerinin 'burçları' batı astrolojisin benzemiyor. 20 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan araştırmaya göre atalarımızın burç sayısı 12 değil, 36 olarak belirlenmiştir. Eski Türk geleneklerine göre burcunuzun ne olduğunu öğrenmek ister misiniz?

Toruk (21-31 Mart): İdare sahibi, lider, pes etmeyen…

Hımmıy (1-10 Nisan): İdealist, yaratıcı, cömert...

Huttus (11-20 Nisan): Adaletli, çabuk sahiplenen, hazırcevap…

Hunta (21-30 Nisan): İnatçı, yaratıcı, çalışkan…

Çolpancı (1-10 Mayıs): Önsezileri güçlü, çocuk ruhlu, sadık…

Kölköl (11-21 Mayıs): Enerji dolu, önder, kahraman…

Çamay (22-31 Mayıs): Fikir önderi, sakin, gizli lider…

Küylü (1-10 Haziran): Gururlu, kaderci, ihaneti kabul etmez…

Kuşmuş (11-21 Haziran): Gösterişçi, eleştirel, hisleri kuvvetli…

Sezgek (22-30 Haziran): Mızmız, içine kapanık, aşka düşkün…

Kuşdüger (1-11 Temmuz): Çocuk ruhlu, kararsız, platonik…

Gondaray (12-22 Temmuz): Geçmişe özlem duyan, fanatik, kararlı…

Ötgür (23-31 Temmuz): Zeki, çekici, uyumlu …

Küsümmü (1- 12 Ağustos): İyi arkadaş, konuşkan, sahiplenen…

Künlü (13-23 Ağustos): Hassas, gururlu, yalnızlıktan hoşlanan…

Sınçıma (24 Ağustos-1 Eylül): Sanatta yetenekli, becerikli, lükse düşkün…

Atçak (2-13 Eylül): Depresyona yatkın, iradeli, gelenekçi…

Kıllı (14-23 Eylül): Otoriter, sabit fikirli, zeki…

Canakkı (24 Eylül-3 Ekim): Nazik, hassas, gösterişçi…

Ban (4-12 Ekim): Enerjik, hümanist, aşkta utangaç…

Cemiş (13-23 Ekim): Ahlaklı, iyi eş, kuşkucu…

Batık (24 Ekim-1 Kasım): Özgürlüğüne düşkün, otoriter, güçlü…

Hırtlı (2-12 Kasım): Savaşçı, spora düşkün, dikkatli…

Tutamış (13-22 Kasım): Çapkın, fedakâr, alaycı…

Uslu (23 Kasım-2 Aralık): Objektif, suskun, ihtiraslı…

Kutas (3-12 Aralık): Yetenekli, dengesiz, mistik…

Tusanak (13-21 Aralık): Güçlü, şanslı, soğukkanlı…

Tutar (22 Aralık-1 Ocak): Sezgileri güçlü, kaprisli, enerjik…

Beçel (2-12 Ocak): Kızgın, şanslı, dik başlı…

Pırsıuay (13-20 Ocak): Tartışmayı seven, özgür düşünceli, maddiyatçı…

Balauz (21 Ocak-1 Şubat): Bencil, önder, müzik ve dansa yetenekli...

Cantay (2-10 Şubat): Estetiğe meraklı, titiz, azla yetinen…

Ergür (11-18 Şubat): Önder, ufku açık, sabırlı…

Sönegey (18-28 (29) Şubat): Aşk hayatı hareketli, kafa dengi, sanatçı ruhlu…

Cannan (1-9 Mart): Zarif, hüzünlü, fazla alıngan…

Şatık (10- 20 Mart): Huzursuz, depresyona yatkın, yaratıcı…



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Chiron ilişkisi siyasi isimlerin ve ülkelerin ilişkilerine dikkat çekecek. Eş zamanlı deşifre olan olaylar birbiri ardına ortaya dökülebilir. Ayrıca teknolojik aksaklıklar, bankacılık sistemleriyle ilgili büyük haberler ortaya atılabilir.