Sizi sarıp sarmalayacak, kalbinizin kırıklarını tamir edecek 2020, ilginç günleri barındırırken, hayatınızı revize edebileceğiniz fırsatları da beraberinde getirecek. Ve siz bu fırsatları değerlendirme konusunda eskisi gibi tereddütte kalmayacaksınız. Şaşırtıcı haberler, ummadığınız kişilerin hayatındaki aksiyonlar yeni yılın ne kadar güçlü geçeceğini en başından hissettirebilir. Yeni yılda, çözümsüz kalan tüm sorunları titizlikle ele alacak ve bir şekilde hayatınızdan çıkaracaksınız. Hırslı tarafınızı törpüleyerek daha pratik ve öngörülü adımlar atmanız size büyük avantajlar sağlayabilir. Gök kubbe, sizi zaman zaman köşeye sıkıştırsa da asla pes etmeyeceksiniz.



ŞANS SIZDEN YANA

Yılın ilk aylarında şans kapıyı kıracak. Hayatınızın hemen her bölümünde kısmetinizin açıldığını, bereketinizin çoğaldığını fark edebilirsiniz. Özellikle aşk konusunda küskün olan kalbiniz yılın ilk aylarında iyileşecek. Kalbinizin sahibi bulabilirsiniz. İş hayatınız ile aşk hayatınız aynı paralelde giderken, 'Uzun zamandır hiçbir şey böyle yolunda gitmemişti' diyebilirsiniz. Mart ayında gökyüzü Satürn- Kova'yı işaret ederken 4. evinizde etkili olacak. Peş peşe alacağınız haberlerin hızına yetişmekte zorlanabilirsiniz ancak merak etmeyin, bu döngü sizin için bir hayli yapıcı olacak. Özellikle özel hayatınıza iyileştirici dokunuşlarda bulunabilir. Bir süredir görüşmediğiniz, küs olduğunuz aile bireyleriyle yeniden bir araya gelebilir, barışabilirsiniz. Uzun zamandır evliliğinizin üzerinde kara bulutlar dolaşıyorsa, evliliğinizi kurtaracak çözümler söz konusu. Eşinizle yeni kararlar alabilir, sevgi dolu günlerinize dönüş yapabilirsiniz. İlişkisi olan bir Akrep burcuysanız, sevgilinizin kariyerinde yaşayacağı gelişmeler ilişkinize yeni bir yön verebilir. Özellikle evlilik konusunda daha detaylı konuşmalar yapabilirsiniz. Siz hiç kimseye kolay kolay ısınabilen bir burç değilsiniz. Bu nedenle 2020 yılında sevginizi kazanmayı başaran kişilere çok değer vereceksiniz ve karşılığını da alacaksınız. 2020 yılının temmuz ayındaki tutulmayla iddialı adımlar atabilirsiniz. Önünüzdeki engelleri bir bir aşmaya çalışacaksınız. Özel şirkette çalışan bir Akrep burcuysanız, fikirleriniz ve projelerinizle üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Eğer bir süredir taşınmak için ev arıyorsanız, istediğiniz semtte çok seveceğiniz bir ev bulabilirsiniz. Bu süreçte bilgisayar, telefon, beyaz eşya gibi eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise ilişkileriniz olacak. İş yerinizde, ailenizde ya da sosyal çevrenizde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalar kısa süreli çatışmaları da beraberinde getirebilir. Diğer yandan yakın çevrenizde yaşanan yasak ilişkiler gündeme gelebilir. Yakın arkadaşlarınızın size verdikleri sırlardan rahatsız olabilir ve bu yükü taşımak istemeyebilirsiniz. Tabii bu durum birtakım sorunları da beraberinde getirebilir. Ancak siz her zamanki dik duruşunuzla tüm sorunların üstesinden gelecek ve haklılığınızı da ortaya koyacaksınız.



FARKLI BIR SÜREÇ

Venüs, Kasım ayında burcunuza geçtiğinde sevginizi daha da göstermek isteyeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Bir taraftan da kendinize odaklanmaya çalışacaksınız. Yarım bıraktığınız projeleriniz varsa tamamlama yoluna gidebilirsiniz. Hem maddi, hem de manevi olarak yükselişe geçeceksiniz. 2020 yılının gücü size çok iyi gelecek. Olaylar karşısında daha sakin ve yapıcı olabileceksiniz. Hayatın size kattığı değerleri, büyük tecrübelere dönüştüreceksiniz. Siz 2020 yılında farklı bir sürece girerken, aileniz de sizinle beraber değişecek. Meydan okuyan, iddialı tavrınız çevrenizdeki herkesi etkisi altına alacak. Bu zamana kadar sizi yoran herkesi geride bırakacağınız bir yıl yaşarken, eskiye dair tek bir kalıntının bile kalmayacağını fark edeceksiniz. 2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler: 10 Eylül-14 Kasım tarihleri arası. 2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler: 23 Nisan-28 Haziran tarihleri arası.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Jüpiter kavuşumu; ekonomi savaşlarının dijital dünyada başladığını gösterirken, soyut ile somutun yer değiştirmesine tanıklık edeceğiz. Mağazacılık sektörlerinde dünyada yeni bir trendin başlayabileceğini vurguluyor gezegenlerin seyri.



