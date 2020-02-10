Ay takvimlerinden söz ettiğimizde, elementlerin etkisi ve önemini göz ardı etmememiz gerekli. Sonuçta elementler burçların yapı taşıdır. Açıkça belirtmek gerekirse;

Ateş elementi; Koç, Aslan ve Yay burcunun,

Toprak elementi; Boğa, Başak ve Oğlak burcunun,

Hava elementi; İkizler, Terazi ve Kova burcunun,

Su elementi; Yengeç, Akrep ve Balık burcunun yapı taşıdır.

Ay, ateş burçlarından geçerken heyecandan yerimizde duramayız, daha sıcakkanlı oluruz. Toprak elementinde olduğu günlerde her zamankinden daha melankolik, mantıklı, akılcı ve maddiyat odaklı oluruz. Hava elementinde ise daha konuşkan, düşünceli, fikirlerini açıkça dile getiren ve değişken ruh hallerinde oluruz. Su elementinden geçtiği günlerde ise yaratıcı, şefkatli, duygusal ve duygularımızda farklı iniş çıkışlar yaşarız.

Bunların temeli insanların ilk kullandığı Ay takvimine kadar gidiyor.

Ay takvimi yüzyıllar boyu sosyal hayata ve günlük işlere düzen getirmiş ve insanlara büyük kolaylıklar sağlamıştır. Ay takviminin halen kullanıldığı bilgisini de belirtmek gerekir. Bunların en büyük sebeplerinden birisi; birçok insanın hayatlarının belli alanlarında olan işlerini Ay'ın 30 gün içerisindeki konumlarına göre yapması. Bu durumda Ay takviminin ve Ay'ın konumunun etkisi sanıldığından daha büyük bir öneme sahip.



AY'IN ETKİSİ BÜYÜK

Burcunuz ne olursa olsun, Ay, o süreçte hangi elementte ise dünyaya o ruh hali hakim olur. Bu bağlamda, ister Koç, ister Yengeç, isterse de Kova burcu olun; Ay hangi burçtaysa ruh haliniz değişim gösteriyor demektir. Dolayısıyla yaşamınızı kolaylaştırmak ve sorunların üstesinden ustaca gelmek için Ay takvimine ve bu süreçlerde gerçekleşen döngülere daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer astroloji bilimi ile ilgili hayatınızın hangi duygu ve renklerle harmanlanacağını merak ediyorsanız; Ay burcunuzu ve Ay fazınızı öğrenmelisiniz.





ASTRO GÜNDEM

Venüs-Chiron kavuşumu; 'Ağlayanın malı gülene yar olmaz' günlerinin dünyanın gündemi olacağını işaret ediyor. Rusya-Ukrayna ilişkilerinde beklenmedik olaylar yaşanacağını, toplumsal serzenişlerin artacağını da vurguluyor