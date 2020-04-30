Gizli kapıların arkasında dönen hesapları ortaya dökmek için elinden geleni yapan Plüton, Oğlak seyriyle astrolojinin gündemine oturuyor. Plüton, tüm kötülerin su yüzüne çıkması için zaman içinde kıvrılırken, kafamızı kaldırıp kaderimizin doğal akışından çıkartmak isteyen sistemleri görmemiz için uğraşıyor olabilir.

Değişimleri bir günde anlamak zor!

Plüton Retrosu'nda zorlansak da öyle ya da böyle 4.5 milyar yaşındaki gezegenimizin nerelerden geçip geldiğini görmemiz için elinden geleni yapacak. Yüzyıllık hesapları önümüze döken Plüton'u bir günde anlamak zor. Yeraltı gezegeni 'cüce' gezegen 2020'de arşa değen kavuşumlardan geçerken, tarihin tozlu sayfalarını açmaya çalıştığını hep birlikte gördük, görmeye de devam edeceğiz.

Geleceğe konu olacak günlerden geçiyoruz.

Plüton maddi manevi tüm enerjilerin yer değiştirebileceğini işaret ediyor. Nasıl mı? 2012 yılında Plüton'un hal ve edası Mayaların bile diline düşmüş olacak ki dört gezegenin geçişini kırılma olarak yorumlayıp bırakıp gitmişlerdi. Geleceğe konu olacak günlerden geçtiğimiz şu zamanlarda Plüton adından bolca söz ettirmişti. Başrol Plüton'un en keskin halinden geçeceğimizi belirtirken, son kitabımın siyah kısımlarını bile ona atfetmiştim. 27 Ocak 2008'den bu yana olanlar tesadüf değil. Ancak o günden gelen hesapların da, anlaşmaların da bozulabileceğini söylemeden geçemeyeceğim… Süreci en başından bu yana derinlemesine ele almakta fayda var.

2011 Suriye! Ülkemizi ilgilendiren tarihi günlerin ve sıkışmaların başlangıcıydı.

Değişen dünyanın ve gelişen teknolojinin içinde kaybolsak da planlı hareket eden kişilerin önüne bir engel çıkması zor. 12 yıldır sayısız şekilde bütün gezegenlerle iletişim kuran Plüton'un, Oğlak burcunda hareket ederken üzerindeki yükü çoktu. Bizlere kadim bilgilerin en derinlerini anlattı. 2020'de farklı olacaktı, nitekim de oldu. Bu da kavuşumlara yaklaşması demekti. Plüton'un geçtiği yollardan geri gitmesi, bazı şeylerin başına yeniden dönebileceğimizin altını çizebilir. Neyin mi? Gök kubbe, dünyanın ve insanlığın en büyük krizi olarak hayatlarımıza sirayet eden virüsün çıkış günlerine vurgu yapsa da asıl kırılmanın ülkelerin kendi içinde dönmesinin devam edip etmeyeceği olacak. Önümüzdeki aylarda bugüne kadar müttefik olan ülkelerin ilişkileri değişebilir. En önemlisi ise 1993 yılında Satürn Kova döngüsünde kurulan Avrupa Birliği Plüton'dan çekmeye devam edecek.



ASTRO GÜNDEM

Herkes kendi içinde yaşattığı ilahi güce yöneliyor. Merkür- Neptün iletişimi ilaç sektöründeki gelişmelere vurgu yaparken, petrolün kaderinin yeniden yazılacağını işaret ediyor.