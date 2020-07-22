Güneş ateş burcuna geçerken, ışığı gözleri kamaştıracak. Bizlerse Aslan burcunun ışığına kapılacağız. Yükselen duyguların esiri mi olacağız? Yoksa bu duygularla gücümüze güç mü katacağız? Güneş, en güçlü olduğu burca geçerek bu soruları cevaplayacak. Gökkubbe farklı evrelerden geçerken 22 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcunda konumlanacak. Zincirlerinden kurtulamayan karakterler bu konumlanma ile beraber zincirlerini kıracaklar. Gökyüzü özgürlüğünün peşinde olanları konuşacağımızı işaret ederken, Güneş en sevdiği burçta konumlanacak.



CEVAPSIZ SORU KALMAYACAK

İçinde bulunduğumuz yüzyıl bizleri bambaşka düşüncelere sokarken aslında ilgilenmemiz gereken noktalardan uzaklaşmamamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Bir yandan odak noktamızdaki bu dengesizliğin sebebini öğrenmeye çalışırken bir yandan da çevremizde bizi düşündüren birtakım durumlarla da karşılaşacağız. Güneş'in Aslan hali bizleri daha sorgulayıcı ve meraklı yapacak. 3 Ağustos tarihine kadar Güneş Aslan burcunda olacak ama bu tarihte Ay karşısına geçecek ve aynı zamanda Dolunay gerçekleşecek. Dolunay'ın gerçekleşmesiyle de teknoloji dünyası ve bu dünyayı ayakta tutan platformlar farklı bir sürecin içerisinde bulacaklar kendilerini. Kısacası Güneş Aslan burcuna geçerken aynı zamanda teknoloji kavramının da tam ortasından geçecek. Peki teknoloji dünyasını neler bekleyebilir?

Kova olan YouTube ile ilgili radikal kararlar gündeme gelebilir. Bu mecranın kapanmasına dair yasalar da beraberinde gün yüzüne çıkabilir.

Twitter'ın teknisyenleri tarafından kullanılan ve sadece onların erişim sağlayabildiği Twitter'ın ara yüzü değişebilir.

Üst düzey teknoloji firmalarında çalışan yöneticiler, kendilerinden beklenmeyen birtakım kararlara imza atabilirler.

Dünyanın birçok ülkesinde sosyal medya platformlarına dair kısıtlamalar gelebilir.

Uçak sanayi ve bu sanayide kullanılan önemli parçalar değer kazanabilir.

Askeri savunma teknolojileri hakkında ciddi yatırımlar gündeme gelebilir. Güneş, yöneticisi olduğu Aslan burcundayken duygularımızın ve tepkilerimizin yükseldiğini her anımızda daha net hissedeceğiz. Davranışlarımızdaki dengeyi sağlamak, hem kendi içimizdeki tutarlı yapıyı korumak hem de çevremizde daha kontrollü bir intiba bırakmak açısından önemli. Yoksa açık sözlü olayım derken birtakım patavatsızlıklar ortaya çıkabilir. İstemediğimiz durumlara düşebiliriz.



ASTRO GÜNDEM

YouTube ile ilgili skandalların dönemi başlıyor. Bu mecrada birçok video silinirken kaybolan hesapları da konuşacağız. Merkür-Uranüs 60'lığı eğlence sektörü ile medya sektörünün uzantılarını, global ortaklıkları ifade edebilir.