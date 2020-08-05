Dilimizi ve kalemimizi temsil eden Merkür, bugün ateş burcuna geçiyor. Bu transit ile birlikte zihnimizi daha fazla yorarken, yaratıcılığımızın da sınırlarını zorlayacağız. Arada kaldığımız konularda haklılığımızın peşinden koşmayı bırakmayacak, gururumuzdan ödün vermeyeceğiz.

2020 yılının ne kadar sıkıştıran ve planları alt üst eden bir yıl olduğunu tecrübe ederken, aldığımız tecrübeleri kullanma konusunda uzmanlaşıyoruz. 'Çok okuyan mı yoksa çok gezen mi bilir?' atasözünü tam manasıyla yaşayabiliriz. Zorlukları kendi tecrübelerimizle aşmaya çalışırken, farklı çözüm yolları üreteceğiz. Gök kubbe, sorunların aslında gözümüzde büyüttüğümüz kadar büyük olmadıklarını bizlere gösterecek.



EGO KONTROL ALTINDA

Merkür Aslan burcundayken bu konuları iki defa düşünmeliyiz:

Aile ile tartışmaya girmek.

Hukuksal bir davanın derinlerini sorgulamak.

Teknolojik bir ürün satın almak.

Yakın bir arkadaşımızla konuştuğumuz özel bir konuyu başka bir arkadaşımızla paylaşmak.

İlişki konusunda sabit düşüncede olmak.

Yapabileceğimiz bir şeyi tembellik yüzünden ertelemek.

Çok söz vermek.

Hem sosyal çevremizde, hem de iş çevremizde bilgisi ile caka satanlar ile karşı karşıya gelebiliriz. Uzmanı olduğumuz bir konuda dahi bizlere 'küçük dağları ben yarattım' edasıyla hava atmak isteyenleri sinirimizi dışa vurmayacak bir şekilde gözlemlerken, aslında egomuzu da kontrol altına almayı öğreneceğiz. Bilginin arttığı ve öğrenme isteğinin de arşa çıktığı Ağustos ayı, bizler için yeni deneyimleri de beraberinde getirebilir.

TEPKİLER SERT OLACAK

Ateş burcunun en öne çıkan burçlarından birisi olan Aslan burcu, liderlik vasfı ve kontrolcü tavrıyla bilinir. Dolayısıyla gökyüzü, Ağustos ayında içinde bulunabileceğimiz ortamlarda liderlik duygularımızın yükselişe geçeceğini ve yakınımızdaki insanları yönlendirmek isteyeceğimizi işaret ediyor. Sorunları olan dostlarımızı da mükemmel bir dinleyici edasıyla dinlerken, arkadaşlık ilişkilerimizi sağlam temellere oturtacağız.

Aslan burçlarının dikkatine! Aşırı dürüstlük baş ağrıtabilir. Merkür'ün Aslan hali, mantığımızdan ziyade kalbimizle konuştuğumuzun vurgusunu yapacak. Fikirlerine güvendiğimiz insanları yanı başımızda tutmak isterken, şahit olabileceğimiz dedikodulara da tepkimiz çok sert olabilir. Uğraş verdiğimiz konular hakkında küstah tavır sergileyen kişilere karşı düşüncelerimizi söylemekten çekinmeyeceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Duyacaklarımız var… Merkür, Aslan burcunda! Devletler 'yeni normal hayat' stratejilerini ve yatırımları duyururken, tedarik zincirine yapacakları yeni yasal düzenlemeler birbirinin işine taş koyan ülkeleri de daha net bir şekilde görmemizi sağlayacak.