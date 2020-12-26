Aklınızda ne varsa, gerçekleştirmek isteğiniz hangi hedefiniz ağır basıyorsa 2021 yılında bir değişim ve gelişim süzgecinden geçeceksiniz. Bununla birlikte siz de kendinizi daha iyi tanıyacak, duygularınızı anlamlandıracaksınız. 2020 yılında ne kadar yorulduğunuzu, duygusuz insanlarla ne denli uğraştığınızı ve kalbinizin ne kadar yorulduğunu sadece siz biliyorsunuz. 2021 yılında da zorluklara göğüs geren, en ağır sorumlulukların altına girmekten korkmayan ve stresin esiri olmayan taraf siz olacaksınız. Gök kubbe Ocak ayı itibariyle desteğini sizden esirgemeyecek.

Kişiler arası iletişim konusunda hassas olduğunuz bir döngüde olabilirsiniz. Öyle ki sosyal ortamınızdaki, iş yerinizdeki ya da aile içindeki konuşmalarınızda ya kendinizi yanlış anlatan ya da konuları yanlış anlayan kişi siz olabilirsiniz. Sonucu ne olursa olsun, gönül almayı bilen ve geçmişe takılmak istemeyen taraf da siz olacaksınız. Sorunların büyümemesi için özür dilemenin bir erdem olduğunu da keşfedeceksiniz. Size yapılan davranış ne olursa, siz on mislisiyle karşılık vereceksiniz. Duygularınızda, söylediklerinizde ve yaptıklarınızda oldukça netsiniz.

Gönül işlerinde hata yok!

Aşk hayatınızda en düşmek istemediğiniz hata olan, şeffaf davranmama hatasına çevrenizdeki bazı kişiler gibi düşmeyeceksiniz. Özellikle de ilişkinizde söz hakkı olmayan üçüncü kişiler de 2021 yılında sizden cevabını alanlar arasında olacaklar. Kalbinizdeki güzel duygulara daha fazla yer vermek isteyeceksiniz. İlişkisi olan bir Akrep burcuysanız; 2021 yılında sosyal medya yüzünden sevdiğiniz kişi ile çokça tartışabilirsiniz.

İlişkiniz bambaşka bir sürece girebilir.

Kalbi boş bir Akrep burcuysanız; iş hayatınızda kalbi size karşı boş olmayan birisi itirafta bulunabilir.

2021'in ilk dört ayında;

Ülke veya şehir değişikliği olan Akrep burçlarının yüzü gülmeye başlıyor.

Akraba sorunlarından tamamen kurtuluyorsunuz. 2021'in ikinci dört ayında;

Hayata dair öğrendikleriniz bu aylardan itibaren size kazandırıyor.

23 Haziran tarihinden sonra kimseyi yönlendirmekle ilgilenmeyin. 2021'in son dört ayında;

Hedeflerinize ulaşmak için önceliklerinizden vazgeçmeyin.

Yılın son 4 ayında aşırı masrafa dikkat!



ASTRO GÜNDEM



Güneş-Chiron karesi; toplum sağlığını tehdit eden her konuda duyarlılığımızın artacağını işaret ediyor. İçeriğinde trans yağ kullanan firmalar bu günlerde daha çok gündeme gelirken sert yaptırımlar kapıda… Gıda mühendisleri de konuşulabilir.