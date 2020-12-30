Büyük düşüncelerle ve fikirlerle gireceğiniz 2021 yılında az da olsa kaygılarınız olabilir. Bu kaygınızın sebebini geçen yılda olduğu gibi bu yılda bulmak ve çözmek isteyeceksiniz. Öyle bir yıla giriş yapıyorsunuz ki, 'Hayatınızdaki kırılma anlarını 2021 yılında yaşayabilirsiniz' diyor gök kubbe. Hem çevrenizde bıraktığınız etkinin değişimini hissedecek, hem de güvendiğiniz kişilerin ne olursa olsun size olan desteğini göreceksiniz.

Tarihler 14 Mayıs'ı gösterdiğinde burcunuzda konumlanacak olan Jüpiter, maddi anlamda yeni alternatif kazançların önünü açacak olsa da en çok sosyal yandan destekleyecek sizi. Aile içindeki soğuk tavırlar gibi yaşanabilecek bütün terslikleri şans gezegeni Jüpiter ile tozlu raflara kaldıracaksınız. 2021 yılı hayatınıza yeni kişileri de dahil ederken, uzun zamandır hayatınızda olan ama artık anlaşamadığınız kişilere de elveda demeye hazırlanacaksınız. Sizinle aynı fikirde olan, ortak tecrübeleri yaşamış birisiyle de yakınlaşmanız söz konusuyken aşka karşı olan önyargılarınızı bir bir yıkmak isteyeceksiniz.

Hayatınızdaki insanlara kimi zaman kendinizden daha fazla değer verdiniz, yeri geldi en çok onları düşündünüz. Ancak bu durumun artık son bulmaya başlaması 2021'in bir başka gelişmesi olacak. Kendinizi de düşünmenin zamanı geldi; düşüncelerinizi de, dış görünüşünüzü de yenilemek isteyeceksiniz.

İlişkisi olan bir Balık burcuysanız, yuvanıza yeni bir üye katılabilir. 2021'de aileniz büyüyebilir.

Kalbi boş bir Balık burcuysanız, sevdiğiniz kişiyle evlilik fikrine daha sıcak bakacaksınız. Dünyaevine girerken sakin bir süreç izleyebilirsiniz.

2021'in ilk dört ayında;

Vücudunuz yılın başında kilo almaya oldukça müsait olacak, beslenmeye dikkat!

Yılın ilk dört ayında önyargılara artık elveda deyin. 2021'in ikinci dört ayında;

Kendinizi akademik anlamda geliştirin.

24 Haziran tarihinden sonra ilişki konularında geçmişe takılmayın. 2021'in son dört ayında;

Maddi anlamdaki iyimserliğinizi kaybetmeyin.

Evinizin güvenliğine yılın bu döneminde daha çok dikkat edin.

ASTRO GÜNDEM

Merhametli gezegen Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile kare açı yapıyor. Dünyanın her köşesi parayı konuşurken birçok hava yolu şirketinin el değiştirdiğine tanıklık edebiliriz. Salgınla ilgili daha önce duyulmamış araştırmalar 2020 yılının son gündemi olabilir.