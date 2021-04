Her burcun kendine özgü davranışları vardır. Bununla beraber fobileri de… Fobi diye nitelendirilen konular, günlük hayatta en çok çekindiğimiz, karşılaşmak istemediğimiz ve gizli çekmece olarak nitelendirdiğimiz bölmeler olarak karşımıza çıkar. Gelin hep beraber 12 burcun yeni dünya ile değişen gizli çekmecelerini keşfedelim. Unutmayın ki alışkanlıkların değiştiği bu günlerde fobiler de değişir. Kova çağının ilk yıllarında burçların fobileri ise;

KOÇ: Cesurluğuyla, tabiri caizse kara gözlü olmalarıyla bilinen Koç burçları, dışarıya çoğu zaman güçlü olduğuna dair izlenim bırakır. Koçlar, güçsüz bir izlenim bırakmaktan oldukça korkarlar.

BOĞA: Kendi alıştığı hayat düzenini devam ettirmek isterler. Farklı, bilmediği bir maceraya atılma konusunda sorun yaşayabilecek olan Boğalar, alışkanlıklarının dışına çıkmaktan çok korkarlar.

İKİZLER: Sosyallik dendiği zaman akılda canlanan burçtur İkizler.

Çevresiyle diyalog açısından güzel bir profili olan hava burçları, yalnız kalmaktan ve onaylanmama hissinden çok korkarlar. İletişimsel fobileri vardır.

YENGEÇ: Aile içerisinde güçlü bağlara sahip olan Yengeç burçları daima iz bırakmak ister. En büyük korkusuna gelince, unutulmak ve dikkate alınmamak denilebilir.

ASLAN: Ateş grubunun gösterişi seven burçları, hayatı boyunca popüler olmak ve takdir edilmek isterler. Aslan burçlarının en büyük fobilerinden birisi ise popülaritesini kaybetmektir.

BAŞAK: Fedakârlık ve sorumluluk dendiği zaman akla ilk olarak Başak burçları gelse de artık yerine göre davranan yönleriyle ön planda olacaklar. Başak burçlarının fobisi dışlanma ve başkasının egosu karşısında çaresiz kalma durumudur.

TERAZİ: Hava grubunun kreatif burcu Terazi tartışmalardan uzaklaşmak ister.

Yeni dünyada ise insanlar ile en mesafeli iletişim kuran burçlardan birisi. En büyük fobilerinden birisi yükseklik ve iyi niyetinin kötüye kullanılması hissidir.

AKREP: Akrep burçları her olaya karşı şüpheyle yaklaşma eğilimi içerisindedir.

Aklından hep farklı düşünceler geçen Akrep'in en büyük fobisi maddi güçlerinin zedelenmesidir.

YAY: Keyfine düşkün olan Yay burçları, gezmek ve yeni yerler keşfetmekten çok hoşlanırlar. Fobisi özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.

OĞLAK: Başarılı olmalarıyla dikkat çeken Oğlak burçlarının hayatlarından çalışma, azim ve disiplin eksik olmaz.

Toprağın öncü burçları için başarısız olmak büyük bir fobidir.

KOVA: Kova burçları özgürlüğüne düşkün olmakla beraber, bulundukları ortamda rahat şekilde nefes almak isterler.

Dar alan fobisiyle öne çıkar.

BALIK: Kontrol konusunda bir dünya markasıdır. Olaylara akılcı bir şekilde yaklaşmak isteyen Neptün'ün yönettiği bu burcun en büyük fobisi kontrolü dışında gelişen olaylardır.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Neptün karesi ittifakları değiştiriyor. Ticari anlaşmalar pandemi sonrası gelecek düzenin ayak izlerini işaret ederken 1989'da Satürn – Oğlak döngüsünde kurulan Gazprom, Rusya – Çin işbirliğini dünya gündemine taşıyacak.