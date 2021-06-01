Tatiller, yaz aylarının olmazsa olmazlarıdır. Peki ya burçlar için bu durum nasıl?

KOÇ: Ateş grubunun öncü burcu, karakteristik özelliğini gittiği tatilde de yansıtır. Gezmeyi seven Koç burçlarının, sabırsız, hızlı ve fazla hareket etmeleri, sizlere yarar.

BOĞA: Toprak burcu, isteklerini çok iyi bilir. Doğaya olan düşkünlüğü, onu sürekli olarak yeşil alanlara çeker. Bu yüzden de tatil rotası, yeşilliklerin mümkün olduğunca fazla olduğu yerlerdir.

İKIZLER: Hava grubunun değişken burcu, tatilini düzenli bir program çerçevesinde geçirmek ister. Tek başına gitse bile, bulunduğu yerde istediği ortamı oluşturabilir. Keşfetmediği yerler önceliğidir.

YENGEÇ: Su burcu, duygusal hissi yaşatacak bir tatil ister. Tarihe ve yaşanmışlığa olan düşkünlüğü, seyahat rotasını belirler.

ASLAN: Ateş grubu burcunun, tatil için kalabalık yerler önceliğidir. Kötü geçecek bir tatil, bir sonraki kötü hatıralara sebep olur. O yüzden hazırlıkları oldukça uzun sürebilir. Yaz boyunca konuşulmak ister.

BAŞAK:Toprak burcu, plansız hareket etmez. Dinlenmek için bile gitse program eşliğinde hareket eder. Tatilde en ufak bir detayın gözden kaçması tatilin kötü geçmesi anlamına gelir.

TERAZI: Astrolojide dengeyi temsil eden Terazi burcu, tatilde de çevresiyle eşit şekilde vakit geçirmek ister. Sosyal yönü kuvvetli olan hava burçları, kalabalık rotaları öncelik olarak seçer.

AKREP: Tatilini dinlenmeye ve kendine vakit ayırmanın üzerine kurar su burçları. Şehrin gürültüsünden bunalmış olmasından dolayı rotası sessiz, sakin ve keşfedilmemiş yerlerdir.

YAY: Spontane tatiller Yay burcunu temsil eder. Belirli bir rota ya da şu şekilde bir tatil yapabilir demek zordur. Yaylar, yeni yerler keşfetmeyi sever.

OĞLAK:Oğlak burcunun meraklı oluşu tatilini şekillendirir. Çıktığı tatilde, görülebilecek ne kadar yer varsa görmek ister.

KOVA: Hava burcu, kendisini kısıtlamayacak bir tatil arayışındadır. Güzel bir tatil için önceden plan yapabilir. Fakat spontane tatil planları da gündeminde yer alır.

BALIK: Su burcu için tatil, sessizlik ve sakinlik anlamına gelir. Huzurlu olarak geçireceği bir tatil, onun motivasyon kaynağıdır. Su kenarları önceliğidir.



ASTRO GÜNDEM

Merkür yönettiği burçta geri giderken Haziran ayına başlıyoruz. Rüzgar eken fırtına biçecek. Burcu İkizler olan Mısır ile olan ilişkilerimizde yeni müzakereler açılabilir.