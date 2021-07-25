KOÇ: Yeni dostlar ve yeni bir çevrenin sinyallerini yakalayacaksın. Bazı iş arkadaşlarınla yaşayacağın ego savaşları hedefini belirlemene yardımcı olacak. Tabuları yıkanlar arasındasın evinden, aileden ayrılmak için ilk adımlarını atabilirsin.

BOĞA: Yeni iş kapıları, yeni sorumlulukları sırtlanacaksın. Özellikle teknik konularda çalışanlar için verimli bir dönemi temsil edebilir. Kariyerinin başında olanlar sürpriz teklifler alabilir. Aile şirketinde çalışanlar için farklı bir dönem başlıyor.

İKİZLER: Uzunca bir aradan sonra yurt dışı planları yapabilirsin. Eğitim için bu seçeneği kullananlar arasında olabilirsin. Alacağın manevi destekler ilişkin konusunda karar vermeni kolaylaştırabilir.

YENGEÇ: Ortaklı bir işi olanlar gelirlerinin paylaşımına kafa yoracaklar. İş ve maaş konusunda belli talepleriniz ya da iyileşmeler oluşabilir. Sağlık sigortası, nafaka, tazminat gibi gelişmeler olumlu olacak.

ASLAN: Bu günlerde sırları, bilgileri öğrenmekte üstüne yok. İş ve ilişki ortaklığında bazı detaylara ulaşabilirsin. Evli Aslanlar sorunlarını çözmek isterken, bekârlar imajıyla ilgi çeken kişilerden etkilenecekler.

BAŞAK: Daha çok çalışmak, iş bağlantıları oluşturmak için ideal bir dönem. Evdeki destekçinden işteki asistanına kadar belli değişimlere ihtiyaç duyabilirsin. Sosyal medyayı yoğun kullananlar arasındasın.







TERAZİ: Aşk, romantizm, sıra dışı kişiler ve ilişkiler etrafınızda olacak. Çocukları olanlar için bu döngüde en iyisini eğitim açısından kafa yormak önem arz edecek. Alışkanlıkların bazen aşırıya kaçınca sorun çıkartabilir.

AKREP: Evden ofise değişimde modernize ile bohemlik hâkim olacak. Ailede kan bağınız olan kişilerle ortak işler yapabilirsin. Bu günlerde aile büyüklerinin sağlığı, huzuru için elinden gelen tüm koşulları kullanacaksın.

YAY: Spontane, plansız gelişen buluşmalar yeni teklifler doğurabilir. İletişim alanında yükselmek isteyenler, eğitimine bu bölümlerde yapmak isteyenler için keyifli bir dönem. Kardeşler, kuzenler, iş arkadaşları açısından aniden oluşacak gelişmeleri takip edeceksin.

OĞLAK: Sorumluluk bilincin artıyor. Kişisel kazançların ve yatırımların önemli olacak. Ev, araba almak için birikimlerinden faydalanmak isteyebilirsin. Kredi çekmek, bankaları araştırmak, bir konuda finansör bulmak için uygun bir dönem.

KOVA: Fiziksel ve bireysel planlar ön planda olacak. Diyet yapmak, farklı beslenme tarzı geliştirmek isteyeceksin. Kişisel olarak özgürlüğün tadını özel yaşamında başlatacaksın. Kendi işini kurmak ya da yeni bir sektörde deneyim kazanmak için girişimlerde bulunabilirsin.

BALIK: Fikirlerini sakladığın bir dönemdesin. Tartışmalar, meydan okumalar en sevdiklerinle gerçekleşebilir. Yaratıcılık gerektiren mesleklerde aktif rol oynayacaksın. Arkadaşlar arsında yaşanan bazı komploları çözebileceksin.