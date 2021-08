Duygular herkeste farklı bir şekilde dile gelir. Hangi burç ne kadar duygusal merak ediyorsanız, gelin beraber öğrenelim...

››› KOÇ

Ateş grubunun öncü burcu Koç… Bulunduğunuz ortamda her zaman dikkat çekmeyi başardınız. Duygularınız kısa sürede değişkenlik gösterebilirken, hislerinizi saklamaktan hoşlanmazsınız.

››› BOĞA

Toprak grubunun sabit burcu Boğa… Dost canlısı ve sıcakkanlı olmanız öne çıkan özelliklerinizden. Duygularınız son derece gerçektir. Duygusallığı oldukça fazla hissedersiniz.

››› İKİZLER

Hava burcunun en değişken burcu İkizler… Sosyalleşme konusunda belki de sizlerden daha başarılı bir burç yok ama sizi zorlayabilen durumlarda ise duygularınızı saklamayı tercih eden de yine sizsiniz.



››› YENGEÇ

Su grubunun öncü burcu Yengeçler, duygusallık nerede siz orada… Hassas görüntünüzün altında kim bilir neler yatıyor? Konu aşk olunca yelkenler suya iniyor.

››› ASLAN

Duygusal tavrınız karşınızdaki insanın sizinle olan iletişimine bağlıdır. Aynı zamanda duygularınızı kontrol etmek konusunda oldukça ustasınız.

››› BAŞAK

Toprak burçlarının en değişken burcu sizin burcunuz. Disiplinli tavrınız, yaşamınızdaki her şeyi kontrol etmenizi gerektiriyor.

››› TERAZİ

Hava grubunun en zarif burcu olarak karşımıza çıkıyor Terazi burçları. Siz bulunduğunuz ortamın adeta neşe kaynağısınız.

››› AKREP

Su grubunun sezgileri en kuvvetli burçlarından biridir Akrep burcu… Siz kendi iç dünyanızda yaşamayı seven, tutkulu bir kişiliğe sahipsiniz.

››› YAY

Ateş grubunun en değişkeni Yay burcu… Açık sözlülüğünüz dikkat çekerken öngörünüz de bir o kadar kuvvetlidir. Heyecanlı bir yapınız olsa da duygularınız çabucak dile gelmez.

››› OĞLAK

Toprak grubunun öncüsü Oğlak burcu… Siz duygularınızla verdiğiniz kararlardan pişman olmayan bir burçsunuz. Seçici yapınız hislerinize de yansır.

Duygularınızı açmaktan korkmazsınız.

››› KOVA

Hava grubunun özgürlüğüne en düşkün burcu… Hayatınızda atacağınız adımlara istekleriniz yön veriyor.

››› BALIK

Hayal gücünüz duygularınız ile eş zamanlı hareket eder. Kimi zaman duygularınızı içinizde yaşar, kimi zaman da dışa vurursunuz.