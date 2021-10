Hepimiz belirli bir yaşa geldiğimizde hayatın iplerini elimize almak ve kendi yönlendirmemizi kendimiz yapmak isteriz. Bunun için çaba harcar, mücadele ederiz. Daha iyisini yapabileceğimize dair inancımız ve çabalarımız aynı zamanda hayata olan bağlılıklarımızın artmasını da sağlar.



KENDİMİZİ UNUTUYORUZ

Bütün çabamızı daha iyisini yapabilmek için harcarız. Bu uğurda farkında olmadan gözümüz kör olur, isteklerimiz için her şey mübahmış gibi hareket ederiz. Aslında kendi kendimize farkında olmadan mükemmeliyetçi bir kişi haline geliriz.



İstekleri için çabalayan kişi olmaktan uzaklaşıyoruz

Kendimizi yıpratıyoruz istediklerimiz yerine gelmediğinde. Yönlendirmemiz gereken hayatı askıya alıyoruz. Akışı neyse yaşamın ona uyuyoruz. Uzaklaşıyoruz istekleri için çabalayan kişi olmaktan. Hepimiz çoğu zaman birilerinden, hayattan kaçıyoruz. Unutuyoruz kendimizi. Kalbimizin kapılarını kendimiz dahil olmak üzere kapatıyoruz herkese. Vazgeçiyoruz her şeyden, herkesten.







Yaşam devam ettiği sürece engeller eksik olmaz

Herkesin hayatında unutamadığı, kendisi için kırılma noktası haline gelmiş olaylar yaşamıştır. Yaşam devam ettiği sürece çelişkiler, engeller eksik olmaz. Bunun farkındayızdır. Ona rağmen, bir şeyler yapmalı hayata tutunmalıyız. Karşılaştığımız ve karşılaşacağımız çelişkileri yöneterek, güçlü olabiliriz.



Detayların ve güzelliklerin farkına varabiliriz

Çelişkileri yönetebilir miyiz? Evet, yönetebiliriz. Hayattaki detayların ve güzelliklerin ancak bu şekilde farkına varabiliriz. Peki hayatı yönlendirebilmek için neler yapabiliriz?

Yaptığınız işlerden keyif alın.

Zamanın kıymetini bilin.

Ufak şeylerle mutlu olmasını öğrenin.

Harekete geçmek için beklemeyin.

Yenilikten ve farklı olmaktan korkmayın.



Ertelediğimiz konular ömrümüzden çalıyor

Hayatın mevcut akışı içerisinde kendiniz için neler yaptığınızı bir düşünün. Ertelediğimiz konular, ömrümüzden çalıyor. Her zaman ve her yerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. O yüzden de ertelemeyin. Her ne olursa vazgeçmeyin ve üşenmeyin. Hayat hiç durmadan akıp geçiyor. Üstelik de hiç bu kadar hızlı olmamıştı.