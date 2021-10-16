Yapamadığımız ya da yapmadığımız bir işin arkasından hemen bahanelere sığınırız. Oysa ki bilmediğimiz bir şey vardır. Çözüm aramak yerine ürettiğimiz bahaneler, daha meşakkatlidir. Oysa biz farkında olmadan hareket eder ve kendimizce kolaya kaçtığımızı düşünürüz. İşin detayını bilsek, bahane kelimesinin yanına bile yaklaşmayız belki de.

Çöz gitsin! Ertelemenin kime ne yararı var?

Zamanım yok, meşgulüm, başka işim var. Bunlar karşılaştığımız veya bizler tarafından üretilen bahanelerin yalnızca birkaçı. Bu ve benzer davranışlar bizleri içerisinde bulunduğu çağa uygun hareket etmeye zorluyor. Yani tembelliğe. Kelime olarak hiçbirimiz kabul etmeyiz ama gerçekte hepimiz işin kolayına kaçıyoruz. Bu durumu alışkanlık haline getirmiş olmamız, karşılaştığımız en ufak zorlukta bile kendisini belli ediyor. Zorlukları görünce yolumuzu değiştiriyor, bambaşka birisi haline geliyoruz.

Hayatı kolaylaştırıyor muyuz yoksa zorlaştırıyor muyuz?

Eski çağlarda insanlar elde etmek istedikleri şey için var gücüyle çalışıyorlardı. Oysa şimdi öyle mi? Biraz da pandeminin etkisiyle var olan üşengeçliğimiz iyice ayyuka çıktı. Alışverişlerimize bile vakit ayıramaz olduk. Her şey online. Ayağıma kadar gelsin düşüncesi, hayatı kolaylaştırıyor mu yoksa zorlaştırıyor mu?



Neleri kendimize bahane ediyoruz?

Zamanı

Meşguliyeti

Sorumluluklarımızı

Geçmişe bakarak yarınını yönlendir!

Aslında karşılaştığımız birçok konu bizler için büyük bir deneyim. İyi ya da kötü sonuca bakmaksızın elde edebileceğimiz bilgi ve birikim şimdi olmasa bile ileride mutlaka karşımıza çıkacaktır. Ama bizler bahane üreterek, sorumluluklardan kaçarak, çözüm üretmiyoruz. Böylece ileride karşımıza tekrar çıkabilecek bir konu karşısında yaşadığımız durumun benzerini tekrar yaşamak durumunda kalıyoruz.



BÖYLE İLERLENMEZ!

Başarısızlık için bütün koşulları kendiniz oluşturursunuz. Sonuç beklediğiniz gibi olmadığında kendinizce oluşturduğunuz bahanelerle günü kurtarmaya çalışırsınız. Ama eğer gerçekten çaba gösterip de sonucu elde edemediyseniz bahane aramazsınız kendinize. En başından en sonuna kadar bütün her şeyi tekrar gözden geçirir bir çıkarımda bulunursunuz. Hayatta böyledir işte. Bahane üretirseniz, bulunduğunuz yerden öteye bir adım atamazsınız. Unutmayın kazananlar bahane üretmez, çözüm üretir.