Hain terör yine ansızın kapımızı çaldı. Bu sefer İstanbul'un göbeğinde 6 canımıza mal oldu. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin.

Türkiye'de maalesef terörün her türlüsünü gördük. Son zamanlarda terör saldırılarında ciddi bir azalma yaşanmıştı. Sınırötesi operasyonlar sayesinde örgütlerin Türkiye'ye sızması önlendiği için içerideki az sayıda teröristin de eyleme kalkışması kolay olmuyordu. Ancak bu saldırıda gördüğümüz gibi terör hiçbir zaman sıfırlanamaz ve küçük eylemlerle de olsa, kendini hatırlatmak için bir iki kişilik amatör eylemlerle de olsa ansızın patlak verebilir. Terör, modern zamanların bir olgusudur ve her toplumu hedef alır.

İstiklal Caddesi'nde olan da budur. Teröre karşı her zaman uyanık ve tetikte olmakta fayda var, ancak toplumu endişeye sürüklemekten kaçınmak lazım. Terörün istediği tam da budur. Saldırının görüntülerini gelişigüzel kullanmak ve yeni bir terör sarmalına gireceğimizi ima etmek terörün ekmeğine yağ sürmek gibidir. Kendi kendimizi kandırmalıyız demiyorum ama doğru tahliller ve mukayeseler yapmalıyız. 2015 yılında değiliz. Ve terörle mücadelede o dönemle karşılaştırılamayacak kadar iyi durumdayız.

Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya dair açıklamaları tam da bu gerçeği gösteriyor. Bakan birçok terör faaliyetinin istihbaratının önceden alınarak devlet tarafından engellendiğini ve bu saldırının uzun zamandır bir ilk olduğunu söyledi. Ayrıntıları henüz ortada yok ama saldırı çok iyi kurgulanmış ve çok profesyonel bir eylem gibi durmuyor. Belki de birkaç uyuyan hücrenin kendi arasındaki örgütlenmenin sonucu bile olabilir. Eğer öyleyse tabii bilgisine ulaşmak da daha zor olur. Ama öyle ya da böyle, Türkiye'nin düşmanının çok olduğunu ve hep fırsat kolladığını akıldan çıkarmamak gerekir. Bir tek vatandaşımızın bile burnunun kanamaması için her türlü çabayı göstermek lazım.

Saldırı sonrasında teröristin hızla yakalanmış olması, üzüntü ve kaygılarımızı biraz da olsa giderdi. Hem adalete teslim edilecek olması hem de emniyet güçlerinin kapasitesini göstermesi bakımından önemli. Terörün doğası budur. Sürekli saldırmak için hazırlık yapar. Terörle mücadelede en önemli unsur ise ısrarla karşı mücadele vermek ve kontrolü elde bulundurmaktır. Daha önce kontrolü yitirdiğimiz dönemler bile olmuştu. Şükürler olsun o günler geride kaldı.