Çok nefret söylemi gördük. Ama bunun gibisi ilk. Sosyal medyada günlerdir dolanıyor. Yaşlıca bir kadın, benim burada ağza alamayacağım iğrençliklerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaretler ve küfürler yağdırıyor. Torunlarına kadar dil uzatıyor. Aklıma dahi getirmek istemediğim temennilerde bulunuyor.

Akıl alır gibi değil. İnsanlar nasıl bu noktaya gelir diye düşünmeden edemezsiniz. Ama her seferinde böyle oluyor. Bize sırasıyla eşikler atlattırıyorlar. Her seferinde "Bu kadarı da olmaz" derken bir yenisiyle yeni bir aşamaya geçiyoruz ve daha önceki küfür ve hakaretler sıradanlaşıveriyor.

Bunun organik bir süreç sonucu ortaya çıktığına kimse beni inandıramaz. Uzun süredir siyasi amaçlarla üretilmiş ve merkezine Erdoğan nefreti konulmuş bir operasyonun sonucudur. Ortak bir muhalefet kimliği kurgulamak, muhalefetin tüm kimliklerini tek bir potada eritmek ve Erdoğan düşmanlığını tahkim etmek üzere belirli adreslerde bilinçli biçimde inşa edildi.

Uzun yıllar yatırım yapıldı ve ortaya etkili bir silah çıktı. Erdoğan'a iftira, küfür ve hakaretle şarj oluyor. Tüm dikkatleri her gün aynı yöne çeviriyor. Ancak silah böyle bir şeydir. Bir kere icat olundu mu farklı amaçlar için de kullanılır.

Aynı silah gerektiğinde Meral Akşener'e, gerektiğinde Muharrem İnce'ye, gerektiğinde Yılmaz Özdil'e de ateş ediyor. Bu silahın mühimmatı ve amigosu olmuş tipler, kendileri hedef haline geldiğinde ise felekleri şaşıyor. Unutuyorlar her gün Erdoğan'a aynı silahla ateş ettiklerini.

Meral Akşener üç günde yediği küfürden kendine gelemedi. İstanbul İl Başkanlığı'na yanlışlıkla iki kurşun isabet etmiş, "Tehditler beni yıldıramaz" diyor. "Bana küfredildi, bize oy verin" diyor.

İyi de size Erdoğan küfretmedi ki. İl başkanlığınıza sıkılan kurşunla da Erdoğan'ın alakası olmadığı görüldü. Ama siz nefret söyleminin basmakalıp ifadelerini kullanmaya devam ediyorsunuz.

Dediğim gibi bu nefret söylemi kurumsal olarak siyasiler tarafından üretildi ve seçmenlerinin benimsenmesi sağlandı. Ve anahtarının da CHP Genel Merkezi'nde olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkese karşı işliyor ama genel merkeze ve Kılıçdaroğlu'na yönelik neredeyse hiç işlemedi. O nedenle bu nefret silahının sahibi, CHP Genel Merkezi gibi görünüyor.