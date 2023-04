Mümin sonsuza kadar azapta kalmaz

Günahlar, ibadetlerden uzaklık, yapılan hatalar kişiyi İslam’ın dışına çıkarmaz. Yeter ki Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in, O’nun elçisi olduğuna iman edin. Bu prensibe inanan kişi ebedi azaptan kurtulur

Ebu Hureyre (RA) anlatıyor: Bir gün arkadaşlarımızla oturuyorduk. Sohbetin sonunda Peygamberimizi sorduk. İçimizden kimse O'nu bugün görmemişti. Aradık ama bulamadık. Merak etmeye başladık. Ben, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer üç ayrı yöne gittik. Sonunda Hz. Peygamber'i ben buldum. O, Medineli bir sahabinin bahçesindeydi. Cüppemi toparlayıp bahçenin ortasına fırladım. Beni görünce, "Nereden geliyorsun Ebu Hirr (kediciğin babası)" diye sordu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, seni bulamadık. Her birimiz bir yöne dağıldık sizi arıyoruz ey Allah'ın Resulü" dedim. Resulullah (SAV) döndü ve bana şöyle buyurdu: "Ebu Hureyre, insanlara dön ve şunu duyur: Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim O'nun peygamberi olduğuma ihlaslı bir şekilde kalbiyle iman ederse cennete girer." (Müslim, İman, 10 hd: 31-52).









'BIRAKIN İBADET ETSİNLER'

Peygamberimizin verdiği müjdeyi duyan Ebu Hureyre bahçeden fırlayarak çıktı. Medine'ye doğru süratle koşuyordu. Yolda Hz. Ömer (RA) ile karşılaştı. Ebu Hureyre, Hz. Peygamber'i bir bahçede bulduğunu ve ondan önemli bir müjde aldığını söyleyince Hz. Ömer müjdeyi sorgulamaya başladı. Ebu Hureyre, Peygamberimizin müjdesini söyledi: "Allah'ın bir olduğunu ve Hz. Muhammed'in O'nun Resulü olduğunu kalbiyle söyleyen kişi cennette olur."

Bunu duyan Hz. Ömer, "Git, Hz. Peygamber'e şöyle söyle: Ey Allah'ın Elçisi, Ömer insanların bu sözü işitince tembelliğe düşeceğinden korkuyor. 'Bu müjdeyi saklasak olmaz mı?' diye soruyor" dedi. Bunun üzerine geri döndüler. Ebu Hureyre ve Hz. Ömer, Hz. Peygamber'in huzuruna ulaştılar. Hz. Ebu Hureyre, Peygamberimize, Hz. Ömer'in onu geri çevirdiğini, müjdeyi halka ulaştırmasına engel olduğunu anlatmaya çalıştı. Hz. Peygamber, arkadaki Hz. Ömer'e bakıp, "Nedir bu hâl Ömer! Neden engel oldun?" diye sorunca, Hz. Ömer kendini şöyle savundu: "Ey Allah'ın Resulü! İnsanlar bu müjdeyi duyarlarsa buna güvenip rahatlarlar. Ben bundan korktum. Bırakınız ibadet yapmaya devam etsinler." Hz. Peygamber biraz duraksadı, tebessüm etti ve sonra usulca şöyle fısıldadı: "Peki, bırakın ibadet etsinler."









KIRMIZI ÇİZGİYE DİKKAT

Bu tavrıyla Hz. Peygamber, Hz. Ömer'in endişesine kısmen hak veriyor ve müjdeyi bir an için erteliyordu. Bu müjde farklı kanallardan yine de bize ulaştı. Bu bilgiyi aldık ve kabul ettik. Bu olaydaki Hz. Ömer'in sertliğinin sebebi Müslümanların "daha ihtiyatlı" davranmaları endişesidir. Hz. Ebu Bekir'in daha orta çizgide bir tavrı vardı. Hz. Ömer, "Ben yokuş olmazsa yürüyüşü sevmem. Sağımda çakmasa, şimşeği sevmem" diyen bir karaktere sahipti. Hz. Peygamber ise her zamanki gibi mutedil biriydi

Ama bir nokta var ki, bütün çizgiler orada kesişiyor: O da "iman" konusudur. Allah'ın birliğine, ortağının olmadığına ve Hz. Muhammed'in (sav) O'nun elçisi olduğuna iman etmek. Burası işin kırmızı çizgisi. Burada tolerans yok. İman meselesi pazarlık konusu edilemiyor. Ameldeki yetersizlik, eksiklik, azlıkçokluk, bütün bunlar olabilir şeylerdir. Ama iman olmak koşuluyla. Günahlar, ibadetten uzaklık, hatalar, bütün bunlar ne kadar çok olursa olsun kişiyi İslam'ın dışına çıkarmıyor. Müslüman kimliğini kaybettirmiyor. Bir kişi defalarca zina etse de, namazdan tamamen uzaklaşsa da yaptıklarını meşru saymadıkça Müslüman'dır, tevhit ehlidir.

Fakat diyelim ki her an elinde tespih olsa, yüzlerce kez hacca gitse, alnı secdeden kalkmasa fakat imanın bu iki temelinden birini reddetse çizginin dışına taşmış olur. İslam'ı terk etmiş olur. Hz. Peygamber'in, dostu Ebu Hureyre'nin kulağına fısıldadığı işte bu noktaydı.

Evet, Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed'in O'nun son elçisi olduğuna iman etmek, ahiretteki kurtuluş için yeterlidir. Bu prensibe iman eden kişi ebedi azaptan kurtulur. Ama manen ve vicdanen "Ben cenneti ve kurtuluşu doyasıya hak ettim" diyebilecek mi, bunun cevabını sizlere bırakıyorum.







'BEŞ ŞEYİ BEŞ YERDE BULDUK'

Tasavvufun zirve isimlerinden Belhli Şakik şöyle der: "Bizler beş şeyi aradık. Onları beş yerde bulduk. Rızkın bereketini kuşluk namazında, kabrin ışığını teheccüd (gece) namazında, Münker ve Nekir'in sorularının cevaplarını Kur'an-ı Kerim okumakta, sırat köprüsünden rahat geçebilmeyi oruç tutmakta ve bol bol sadaka vermekte, mahşerde arşın gölgesinde gölgelenmeyi de halvette (yalnızlıkta) Allah'ı anmakta bulduk." Hz. Peygamber, namazın koruyucu bir kalkan ve zırh olduğunu şöyle anlatıyor: "Müslüman beş vakit namaza önem verdiği sürece şeytan ondan korkar, çekinir. (Çünkü namazın kişiye kazandırdığı manevi bir heybet hâli olur.) Ama bu kişi namazlarında gevşeklik göstermeye başlayınca şeytan ona karşı cesaretlenir. Onun zayıf anını bulduğuna sevinir. Ve bütün gücüyle onu azdırıp yoldan çıkarmaya çabalar."



BİR DUA

Hz. Ali'nin cenazeyi kabre koyduktan sonraki duası

Allah'ım, bu adam senin kulundur ve iki kulunun oğludur. Sana misafir gelmiştir. Sen ise misafir kabul edenlerin en cömertisin. Onun kabrini genişlet ve günahlarını bağışla. Zira biz onu iyi biliyoruz. Bununla beraber sen onu bizden daha iyi bilirsin. Senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in (SAV) kulun ve Resul'ün olduğuna şahitlik ederdi.



BİR AYET

"İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, 'Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!' diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. (Bakara, 25).



BİR HADİS

"Her kim bir oruçluya iftar yemeği verirse kendisine onun sevabı kadar sevap vardır, oruçlunun sevabından bir şey eksilmeksizin." (İbn Mâce, Sıyam: 45)



SORU - CEVAP



Nazardan korunmak için "Maşallah" demek yeterli olur mu?

Maşallah ifadesi "Allah'ın dilediği olur" anlamına gelir. Bu söz, güzel ve beğenilen şeyler karşısında Allah'ın büyüklüğünü hatırlamak ve hayranlık belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Bu nedenle de toplumda nazar değmemesi için kullanılıyor. Peygamberimiz nazar, göz değmesine karşı Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini öğütlemiştir.



İki aylık hamileyim. Çocuğumun özürlü olduğunu doktor haber verdi. Aldırabilir miyim?

Çocuğunuzu aldırmayınız. Bizce çocuğun özürlü olma ihtimali (hatta kesin bilgi de olsa) kürtaj için bir gerekçe değildir. Özürlü olan çocuğun da yaşama hakkı vardır.



Kaza namazı, vakit namazlarından sonra kılınır mı?

Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılmamak daha uygundur. Diğer namazlardan önce veya sonra kaza namazı kılabilirsiniz.