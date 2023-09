HÜLYA GÜLER

Bir düğüne gittiniz ve önünüze yemek olarak, kağıt tabakların içinde, hamburger ve kızarmış patatesten oluşan bir menü geldi. Tepkiniz ne olurdu? McDonalds'ın Endonezya'da düğün yemeği hizmeti vermeye başladığını okuyunca, bir an durup ne hissederdim diye kendime sordum. Düğün yemeği olarak hamburger yemenin o kadar da kötü bir fikir olmadığına karar verdim. (Z kuşağı mıyım, neyim?) Ardından bundan sonra katılacağımız düğünlerde gelinlerin ve damatların çoğunlukla Z kuşağı olacağı aklıma geldi. Yani çoğu fast food zincirlerindeki kids menülerle (çocuk menüsü) büyümüş gençler. Hal böyle olunca Z kuşağının düğünü de hamburgerle olur elbet. Ama konumuz düğün ikramı değil, Z kuşağıyla değişen yaşam ve önceki kuşaklardan farklılaşan tüketim alışkanlıkları. Boğaz'daki bir balık restoranının işletmecisi Yüksel Parlak ile sohbetimizde de bu konu gündeme geldi. 1995 yılından bu yana Boğaz'da aynı mekanda faaliyet yürüttüklerini söyleyen deneyimli işletmeci Parlak, pandeminin etkisiyle zamanın ruhunun değiştiğine değindi. "Artık eskisi gibi her şeyin orijinal tadını arayan pek kalmadı" dedi Parlak ve şöyle devam etti: "Daha doğrusu eski tatları arayan da yok, pek bilen de yok. Örneğin gençler seçim yaparken, çiftlik balığı mı, deniz balığı mı diye sormuyor bile. Aradaki farkı bilmiyor çünkü. Amacım lafı 'eski günlerin tadı yok'a getirmek değil. Her şey gibi bizim iş de değişiyor. Anlatmak istediğim bu."

Parlak bu sözlerin ardından meseleyi zamanın ruhuna bağladı ve müşteri profilinin de tüketim alışkanlarının da pandeminin ardından dikkat çekici şekilde değiştiğine işaret etti. Eskiden kurumsal buluşmalar, toplantılar ya da şirket içi yemekler için daha çok otellerin tercih edildiğini hatırlattı, pandemiyle bunun da değiştiğini söyledi. Bugün artık Boğaz'daki mekanlarda bu tarz kurumsal buluşmalara daha çok rastlamanın mümkün olduğunu belirten Parlak, "Biz müşteri profilimizde bu kapsamda net bir değişim görüyoruz. Müşterilerimizin yazın yüzde 60'ını turistler oluşturuyor. Ancak artık kurumsal müdavimlerimizin de olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Sadece müşterilerin değil işletmelerin de değiştiğini hatırlatan Parlak, kendisinin bilgisayar mühendisi olduğunu, restoran işletmeciliğinde teknolojiyi ve yapay zekayı kullanmayı ihmal etmediklerinin altını çizdi.

İklim krizinin sonuçlarını miras alan Z kuşağının deniz balığı ile çiftlik balığının farkını bilmemesi belki de iyi bir şeydir. Zira belki yarın denizlerde yeteri kadar balık bulamayacaklarını bugünden kabullenmişlerdir, kim bilir?