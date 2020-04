Dişe en yakın, doğal olan zirkonyum kaplamadır

Zirkonyum kaplama, diş eti ve biyolojik uyumu doğal dişe en yakın olan kaplama çeşitlerindendir. Hatta metal üstü porselen kaplamalara alerjisi olan hastalara gönül rahatlığıyla yapılabilir

Siz değerli okuyucularımdan gelen soruları her pazar olduğu gibi yanıtlamaya devam ediyorum. Merak ettiklerinizi ilker.erdogan@ sabah.com.tr e-posta adresim üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Sorularınızın yanıtları bu köşede yayınlanacaktır. Bu hafta zirkonyum kaplamalar ve implant hakkındaki sorularınızı yanıtladım...

Mahmut Özgün (Bilecik/21): Zirkonyum diş kaplaması ne demektir?

Beyaz renginden, ışık geçirgenliğinden ve dayanıklılığından dolayı, diş tedavilerinde estetik protez tedavilerine olanak sağlayan, diş hekimliğinde metal üstü porselenden sonra çığır açan bir kaplama çeşididir.

Sevde Çınar (İstanbul/30): Zirkonyum kaplama diş yaptıracağım, zararlı mı?

Zirkonyum diş zararlı değildir. Hatta metal üstü porselen kaplamalara alerjisi olan hastalara gönül rahatlığıyla zirkonyum kaplama yapılabilir. Zirkonyum kaplamalar, diş eti uyumu ve biyolojik uyumu doğal dişe en yakın olan kaplama çeşitlerindendir.



BİYOLOJİK OLARAK UYUMLUDUR



Sedef Avcı (İzmir/35): Neden zirkonyum diş kaplamasını tercih etmeliyim? Avantajları nelerdir?

Zirkonyum diş kaplamalarının ışık geçirgenliği doğal dişimize çok yakın olduğundan dolayı doğal görünür ve çok belli olmaz.

Diş etleriyle uyumu, geleneksel metal üstü porselenlere göre çok iyidir. Metal üstü porselenler diş etlerinde morumsu bir görüntüye sebep olabilir ancak zirkonyumda böyle bir durum söz konusu değildir.

Özellikle ön bölge dişlerinizi yaptırırken, doğal dişlere en yakın görünümü elde etmenizi sağlayacağı için, zirkonyum diş kaplamaları tercih edilebilir.

Biyolojik olarak daha uyumludur. Bazı hastalarımızda metal alt yapılı porselen kaplamalara karşı alerji oluşabilmektedir. Bu gibi durumlarda zirkonyum kaplamalar ilk tercih olmalıdır.

Zirkonyum yapılacak olan dişten daha az diş dokusu kesilir. Oysa geleneksel metal üstü porselenlerde, metalden yansıyacak olan grimsi görüntüyü azaltmak ve daha doğal bir görüntü sağlamak için diş dokusu daha fazla kesilir.

Daha az kesim yapıldığı için, sıcaksoğuk hassasiyetinin de daha az olması beklenir.

Tek diş kaplama yapılacaksa, doğal dişlere olan benzerliğinden dolayı ayırt edilemeyeceği için zirkonyum diş yapılması daha uygun olur.

Hasan Ünkan (Kayseri/34): Zirkonyum kaplamaların dezavantajları var mı?

Zirkonyum köprüler, çok uzun diş boşluklarının olduğu durumlarda geleneksel metal üstü porselenlere göre daha kırılgan oldukları için tercih edilmez.

Geleneksel metal üstü porselenlere göre daha pahalıdır.





BİLİNÇLİ BAKIM VE PROFESYONEL TEMİZLİK İMPLANTIN ÖMRÜNÜ UZATIR



Tuğçe Halin (Ordu/28): İmplantı yaptırdıktan sonra ne kadar ağrı olur?

Bu, kişinin ağrı toleransına bağlıdır. Çoğu hasta, implant sonrası minimal rahatsızlık yaşar ve ameliyattan hemen sonra normal günlük aktivitelerine kolayca geri dönebilir. Ayrıca, ağrı miktarı geçirdiğiniz prosedür türüne bağlıdır. Karmaşık bir prosedürden geçtiyseniz, işlemden sonra hafif ağrı yaşayabilirsiniz.

Halim İsmit (İstanbul/ 48): İmplant vücut tarafından reddedilirse ne olur?

Dental implantlar, eksik diş veya dişlerin kalıcı bir replasmanı olarak tasarlanmıştır ve çıkarılabilir protezlere veya sabit köprülere alternatiftir. Dental implant prosedürü uygulanan kişinin titanyum veya yetersiz çene kemiğine alerjisi varsa reddedilir.

Faruk Taçlı (Ankara/36): Diş implantları için kimler iyi adaydır?

Tek bir dişi, çoklu dişleri veya tüm dişleri eksik olan hemen hemen herkes diş implantlarına adaydır.

Seda Toprak (İzmit/59): Dental implantlar kalıcı mıdır?

Doğal dişlerin aksine, diş implantları çürüme gibi diş hastalıklarına duyarlı değildir; ancak diş etlerinin sağlığı, kalıcı implant başarısının sürdürülmesi için hayati önem taşır. Hastanın evde bilinçli bakımı, düzenli profesyonel temizlik ve muayeneler; dental implantın sürdürülebilirliği için temel unsurlardır. Her hasta farklıdır ve başarı; tanı ve planlama, tıbbi öykü ve diğer faktörlere dayanır.

Sevim Candan (Çorum/47): Sigara kullanıyorum, implant benim için uygun bir tedavi midir? Sigara içmek, implantların başarısızlık oranını ve diş eti çekilmesi, kemik kaybı veya zamanla enfeksiyon gibi sorunların olasılığını artırabilir. Sigarayı bırakmanızı öneririz.



DİŞİNİZİN RENGİ VE ŞEKLİNDEN MEMNUN DEĞİLSENİZ LAMİNA KAPLAMA YAPILIR



Ahmet Selin (İstanbul/ 28): Lamina kaplama nedir?

Lamina kaplama, dişinizin ön yüzeyini kaplayarak gülüş estetiği için yapılan tırnak şeklindeki ince porselenlerdir. Dişinizde sağlıkla ilgili herhangi bir problem yoksa ve dişinizin rengi, şekli ve boyundan memnun değilseniz, lamina kaplamalar estetik bir gülüşe kavuşmanızı sağlayacaktır. Ortodontik tedavinin istenmediği minimal diş bozukluklarında lamina kaplamalar çözüm olabilir. Ön dişlerde oluşan geniş diş aralıklarını da kaplayarak estetik bir görünüme kavuşmanızı sağlayacaktır.

Ceyda Deveci (Ankara/36): Laminaların avantajı var mıdır?

Dişlerin sağlıklı, doğal ve estetik durmasını sağlar.

Lamina kaplamalar, özel yapıştırıcıları sayesinde çok uzun süre kullanılabilir.

Yapıları çok ince olduğu için, dişlerde minimal küçültme işlemi yapılarak kendi dişleriniz zarar görmez.



ETKİLİ BİR GÜLÜŞ TASARIMI KİŞİYE ÖZEL OLMALI



Selda Bağlı (Afyon/32): Güzel bir gülüş için tasarım nasıl olmalıdır?

Gülüş estetiği; dişlerin ağız içindeki konumu, boyları, dişlerin birbiri ile uyumu, dişlerin diş etleri, dudaklar gibi diğer yapılarla bağlantıları değerlendirilerek birçok düzenleme seçeneği ile bireye olabilecek uygun gülüş estetiği için kullanılan yöntemdir. Gülüş estetiğinde sizin durumunuza bağlı olarak birçok seçenek bulunmaktadır. Bunların başında, yaprak şeklinde olan lamina kaplamalar vardır. Her dişin kendine has olması gereken bir duruşu, açısı, boyu ve rengi bulunur. Zaman içinde ağızda meydana gelen yapısal bozukluklar oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda ilk önce tedaviye nereden başlanması gerektiği saptanır. Gülüş tasarımını diğer tedavilerden ayıran şey, sadece dişlerinizin değerlendirilmemesi, yapısal durumları da değerlendirerek sadece gülerken değil, dururken, konuşurken olabilecek güzelliklerin hepsini kapsamasıdır.