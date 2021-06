Diş estetiğinde lamine ne zaman tercih edilmeli?

Yıllar önce diş hekimleri dişlerinizi sadece onarıyordu. Şimdi ise gelişen teknolojiler sayesinde diş renginizi bile seçebilmeniz mümkün hale geldi. Diş sağlığı kadar estetiği de önem kazandı

Son 30 yılda estetik diş hekimliğine olan odak, yavaş yavaş değişiyor. Yıllar önce diş hekimleri dişleri onarıyorlardı ve bu bağlamdaki odak her zaman aynıydı: Diş boşluklarının giderilmesi ve dişeti hastalıklarının tedavisi. Ancak flüoritlerin ortaya çıkışıyla ve dişteki boşluklara ve periodontal hastalıklara yol açan bakterilerin anlaşılmasıyla, diş hastalarının ihtiyaçları yavaş yavaş değişmeye başladı. Bu bağlamda biz diş hekimleri; artık gülümseyen bir estetiğe önem vermeye başladık. Artık hastaların sordukları soruların temelini 'Dişlerimin daha iyi görünmesini nasıl sağlayabilirim?' sorusu teşkil ediyor. Bu soruya yönelik olarak ekip çalışmasına ihtiyaç duyulmakta olup ayrıca daha önceden bağımsız olan koruyucu diş hekimleri ve çene yüz cerrahisi, toplumun daha iyi görünme arzusunu yerine getiriyor. İşte bizim uzmanlık alanımız tam olarak da bu. Bu nedenle bütün uzmanlar estetik bir oluşumun gerçekleşmesindeki çeşitli bilimlerin rollerini kapsamlı bir şekilde kavramış bulunuyor. Estetikle başlayan ve daha sonra planlanan tedavinin fonksiyon/işlev üzerine olan etkisini dikkate alan diş hekimi, her bir hastanın diş bakımını en yüksek düzeyde tutabilmek için çeşitli bilimlerden yararlanıyor. İşte biz bu prosesi 'Bilimler arası estetik diş hekimliği' olarak adlandırıyoruz ve bu gerçekten de işe yarıyor. Sonuç olarak; diş estetiği alanında uzman olmak, sadece estetik tedavi alanında geniş bir yelpazede öneride bulunmak anlamına gelmez. Aynı zamanda estetiğin her zaman mükemmel sonuçlar vermesini sağlamak amacıyla uygun diş tedavilerinin uygulanması anlamına da gelir.



İKİ KEZ GİTMENİZ YETERLİ OLACAK

Gülümsemenizi lens lamine teknolojisi ile tamamen değiştirmek için, yalnızca diş hekiminize yapacağınız iki kısa ziyaret gereklidir. İlk ziyaretinizde diş kalıbınız alınacaktır. İkinci ziyaretinizde ise size özel tasarlanan lens laminenin uygunluğu ve rengi kontrol edildikten sonra acısız, ağrısız bir şekilde dişlerinize yerleştirilecektir. İşte bu kadar! Sağlıklı, doğal, kalıcı beyaz gülümsemenize yalnızca iki ziyaretten sonra kavuştunuz.



LENS LAMİNE NEDİR?

LENS lamine, bilinen diş kaplamalarının tam tersi iğne kullanılmadan ve diş yüzeyinde hiç aşındırma yapmadan, dişlerin ön yüzeylerine uygulanan çok ince restorasyon (0.2 mm. kalınlığında) çeşididir. (Normal kaplamalar 05. mm. kalınlığındadır.) Porselen laminalarda olduğu gibi istenilen renkte veya şekilde hazırlanmaları mümkündür. Özel bir porselenden üretilen lens laminenin, yapılan çalışmalarda oldukça yüksek bir dirence sahip olduğu bildirilmiştir. Herhangi bir enjeksiyona ihtiyaç duyulmaması, ağrı olmaması ve arzu edilen estetiğin sağlanabilmesi gibi sebeplerden ötürü lens lamine ülkemizde de talep görmeye başlamıştır.



DAHA DOĞAL GÜLÜŞLER

Lens lamine; sizde zaten var olan güzel, sağlıklı, doğal ve kalıcı gülümsemenizi ortaya çıkaran bir işlemdir. Size özel tasarlanan ultra ince lens lamine, her zaman hayalini kurduğunuz gülümsemeyi ortaya çıkarır. Geleneksel kaplamaların tam tersi, iğnesiz, hassas diş yapısını törpülemeden ve acısız bir işlemdir. Hatta bu işlemin geri dönüşü bile var, yani kaybedecek hiçbir şeyiniz yok yalnızca kazanacağınız güzel bir gülümsemeniz var. Buna ek olarak lens laminelerin destek aldığı diş daha büyük olduğu için klasik laminelerden daha uzun ömürlüdür. Uzun yıllar boyunca güzel gülümsemeniz hep sizinle birlikte olacak. Bu işlem diş hekimine, dişleri tek tek değil, hepsini bir anda yerleştirmesine olanak sağlar. Ayrıca bu işlemle, özel dijital tasarım ve önceden nasıl olacağını görme teknolojisi ve dişçi koltuğunda daha az zaman harcama size sunuluyor.



DİŞİNİ GICIRDATANLARA UYGULANAMAZ!



Lens lamine herkese uygulanabilir mi?

Aşırı çapraşık dişleri olan ve diş gıcırdatma alışkanlığı olan kişilere lens lamine uygulanamaz. Ayrıca hastanın kapanışının uygun olması ve dişlerinin çok fazla aşınmış olmaması gerekir.

Lens lamine hangi durumlarda uygulanır?

Yukarıda saydığımız durumların dışında dişlerinin görüntüsünden ve renginden memnun olmayan herkese lens lamine uygulanabilir.

Lens lamine için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

Lens lamine için yaklaşık iki-üç gün gibi bir süreye ihtiyaç vardır.



NEDEN LENS LAMİNE?

GÜLÜMSEMEK stresli ya da utanç verici bir an olmak yerine mutluluk ve keyif dolu bir an olmalıdır. Lens lamine ile artık gülümsemenizi başkalarından saklamanız ve gülümsemenizi tüm dünyayla paylaşmak için rahatsız edici uzun işlemlere katlanmanız gerekmeyecek.

Lens lamine size;

- Hassasiyetsiz dişler,

- Acısız bir prosedür,

- Uzun süre kalıcılığını koruyan beyazlık,

- Hızlı ve kolay bir süreç öneriyor. Geleneksel kaplamaların yapılması çok daha fazla zaman alır ve aylarca sürebilecek acı dolu bir işlemi gerektirir. Lens laminenin yerleştirilmesi ise hızlı ve acısızdır.

Lens laminenin diğer kaplamalardan farkı nedir?

- Dişler çapraşık değilse diş yüzeyinden aşındırma gerekmez.

- Dişler çapraşıksa çok az aşındırma gerekir. t İki seansta uygulanabilir.

- Restorasyon çıkartılmak istendiğinde kolaylıkla diş yüzeyinden çıkarılır ve doğal dişler tekrar kullanılabilir.

- Dişler üzerinde kalınlık yapmaz.

- İşlemler sırasında iğne kullanılmasına gerek yoktur.

- Acısız bir işlemdir.

- Estetik bir malzemeden yapıldığı için istenilen gülüşü elde etmede yardımcı olmaktadır.

Dişlerde çapraşıklık varsa lens lamine uygulanabilir mi?

- Çok aşırı derecede çapraşıklık yoksa lens lamine uygulanabilir.

Lens lamine uzun ömürlü müdür?

Diş etinde herhangi problem olmadığı sürece uzun yıllar kullanılabilir.

Lens laminenin bilinen bir dezavantajı var mıdır?

- Bilinen bir dezavantajı yoktur.

Lens lamine pahalı bir işlem midir?

- Porselen kaplamalarla veya laminelerle karşılaştırıldığında, yapım süreci ve yapıştırma işlemi daha detaylı olduğu için biraz pahalı bir işlem olduğunu söyleyebiliriz.