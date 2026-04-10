Küresel siyaset bugün tarihinin en gürültülü, en dağınık ve en yönsüz dönemlerinden birini yaşıyor. Küresel güç merkezleri arasındaki rekabet sertleşirken, uluslararası sistemin ortak aklı zayıflıyor; krizler yönetilmesi gerekirken, tersine, daha da derinleşiyor. Böylesi bir konjonktürde dünya, sadece güç değil; yön, denge ve vicdan üretebilen liderlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. İşte tam da bu noktada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlik, küresel ölçekte ayırt edici bir nitelik kazanıyor. Gürültünün arttığı, her aktörün kendi ajandasını dayattığı bir dönemde Erdoğan, net, kararlı ve yükselen bir sesle 'barış' diyen nadir liderlerden biri olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanımızın küresel gelişmelere yönelik son açıklamaları, bu yaklaşımın en berrak ifadesidir. Bölgedeki savaşın yayılma riskine dikkat çekerken, 'silahların susması ve müzakereye alan açılması için iğne ucu kadar ihtimal varsa, bunu değerlendirmek gerekir' vurgusu, Türkiye'nin krizlere bakışını da özetlemektedir. Bu yaklaşım, yalnızca diplomatik bir tercih değil; aynı zamanda ahlaki bir duruştur. Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de çatışmanın değil; hakkın, hukukun, sulhun ve istikrarın tarafındadır. Cumhurbaşkanımızın 'doğruya doğru, yanlışa yanlış' diyebilen ilkeli duruşu, Türkiye'yi sadece bir bölgesel güç değil, aynı zamanda güvenilir bir arabulucu haline getirmektedir.

Bu noktada 'Erdoğan Diplomasisi' kavramı, artık bir söylem değil, somut bir gerçekliktir. Erdoğan Diplomasisi; kriz anlarında inisiyatif alabilen, taraflarla eş zamanlı konuşabilen, sahadaki güç ile masadaki aklı birleştirebilen çok katmanlı bir yaklaşımı ifade etmektedir. Türkiye'nin Ukrayna- Rusya savaşında üstlendiği rol, Karedeniz Tahıl Koridoru anlaşması gibi örnekler, bu modelin başarı kapasitesini en net şekilde ortaya koymuştur. Dünya liderlerinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a duydkları güven ve uluslararası medyada adeta tırmanan ilgi de bu başarının bir sonucudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız, yalnızca konuşan değil; çözüm üreten, risk alan ve sorumluluk üstlenen bir lider profili ortaya koymaktadır. Bu yönüyle 'Erdoğan Diplomasisi', klasik güç siyasetinin çok ötesine geçen bir etki alanı üretmektedir.

Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviye de, bu diplomatik etkinliği destekleyen önemli bir unsurdur. Artan caydırıcılık kapasitesi, Türkiye'nin barış çağrılarını daha güçlü ve etkili kılmakta; söz ile güç arasında bir denge kurmaktadır. Bu denge, uluslararası ilişkilerde güvenilirliğin temelini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gün olur devran döner' hatırlatması ise küresel sisteme yönelik stratejik bir uyarıdır. Tarih, barışı sabote edenlerin eninde sonunda barışa muhtaç hale geldiğini defalarca göstermiştir. Bugün kısa vadeli siyasi hesaplarla çatışmaları körükleyenler, yarın adalet ve hukuka en fazla ihtiyaç duyan aktörler olacaktır.

Bu nedenle Türkiye'nin yükselttiği barış çağrısı, sadece bölgesel değil küresel bir anlam taşımaktadır. Erdoğan liderliğinde Türkiye, krizleri fırsata çeviren değil; krizleri çözerek insanlığa nefes aldıran bir yaklaşımı temsil etmektedir. Küresel sistem yeni bir denge arayışındayken, bu dengenin merkezinde artık sadece askeri veya ekonomik güç değil; güven, tutarlılık ve vicdan da yer almaktadır. 'Erdoğan Diplomasisi' tam da bu üç unsuru bir araya getirerek, uluslararası ilişkilerde yeni bir paradigma inşa etmektedir. Ve bugün uluslararası siyaset alanı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği, imzasını attığı bu paradigma değişiminin değerini her geçen gün daha fazla idrak etmektedir.