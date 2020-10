İYİ Parti içindeki derin yarılma, Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamasıyla gölgede kaldı. Suç FETÖ'yle ilişki, suçlanan da İstanbul il başkanı olunca, "yarılma" konusu da arka plana itildi.

İşin bu noktaya taşınması Özdağ'ın bilinçli bir tercihi mi yoksa tesadüf mü bilinmiyor. Hatta üstü çizilenler bile şaşkın durumda. Aralarında parti kurucularının da olduğu 14 milletvekilinden söz ediyoruz. Çok değil, 6 kişi daha bulsalar Meclis'te grup bile kurabilirler.

Gözler Özdağ'a ve çıkışlarına yoğunlaşınca üstü çizilen Durmuş Yılmaz, Aytun Çıray, Hasan Subaşı, Aydın Sezgin, Aylin Cesur gibi partiyi merkezde tutacak isimlerle partideki etkinlikleri bilinen İsmail Koncuk ve Yavuz Temizel gibi isimlerin itirazları parti içinde etkili olmadı.

Oysa farklı partilerde tutunamayanların ağırlıkta olduğu İP'te ciddi parti içi sorunlar yaşanıyor ve her an her şey olabilir

Bu yüzden şimdi üstü çizilen bu siyasi aktörlerin ne yapacağı merak ediliyor. Yeni 14'ler bir araya gelip yeni bir parti mi kuracaklar yoksa mevcut partilerden birine mi giderler?

Ya da hiçbir şey yapmayarak çizik yedikleri partilerinde mi kalacaklar?



Çıray, Muharrem İnce'yi aradı mı?

Ortada bu ekibin parti kuracağına dair henüz bir işaret yok. Zaten aralarında siyasi bir ortaklık da kurulmuş değil. Bir kısmı İsmail Koncuk, Yavuz Temizel gibi partinin grup toplantılarına katılmayarak sert tepki gösterirken bir kısmı da Antalya Milletvekili Hasan Subaşı gibi "parti düzelir" umuduyla temkinli davranıyor.

Bu açıdan siyaset kulislerinde sadece iki isimle, Çıray ve Özdağ'la ilgili kesinleşmemiş bilgiler var. Kulislerde Çıray'ın Muharrem İnce'yi, İnce'nin de Özdağ'ı aradığı konuşuluyor. Bu görüşmelerin ne anlama geldiğine ilişkin bir bilgi yok.

Ancak Çıray'ın önceki gün, "İYİ Parti'nin, Cumhur İttifakı'na katılması durumunda tutumunuz ne olur" sorusuna verdiği şu cevap gerilimin bitmeyeceğinin işareti:

"İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket edebilmesi için seçim öncesi anayasa değişikliği bahanesiyle bir araya gelmeleri gerekir. Ben de zaten böyle bir çalışma olduğunu bildiğim için aynı zamanda buna karşı çıkıyorum"

Çarpıcı bir iddia... Çıray açıkça İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'yla bir çalışma yaptığını, bunu bildiğini ve buna karşı çıktığını söylüyor. Eğer durum buysa İYİ Parti'deki yarılma burada kalmaz ve daha da derinleşir.



'Genel merkez çevresi kışkırtıcı'

Tabii buna 14'lerin hepsinin katıldığı söylenemez. Onlardan biri de Antalya Milletvekili Hasan Subaşı... Tecrübeli siyasetçi Subaşı, kongrede çizilmesine rağmen "sorunların" aşılacağına inanıyor. Şöyle diyor: "İYİ Parti'de MHP'den de gelen alışkanlıkla partiyi merkezden yönetme isteği var. Bu açıdan partide bir tıkanma olduğu açık. Gizlemeye gerek yok, arkadaşlarımız da, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımızın iradesi ile özensiz ve rencide edici şekilde GİK listesi hazırlandığını ifade ederek, bizi sözcü olarak görevlendirdiler. Biz de görevimizi yaptık. Yanlış giden sorunları aktardık. Durumda değişiklik olmaması her şeyin bittiği anlamına gelmez. Siyasetin dinamik bir yapısı vardır. Uzlaşma alanları bulunur."

Subaşı, partisine bir de uyarıda bulunuyor: "Partimiz yeni bir parti olmasına rağmen Meclis grubu önemini ve işlevini biliyor. Dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyorum. Genel merkeze yakın bazı çevrelerin seçilememe hezeyanı gibi yorumları asıl bölünme yaratabilecek isnatlardır. Hatta kışkırtmadır."