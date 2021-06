Kitle partilerini kalıcı kılan, karizmatik liderliğe paralel toplumun önüne siyasi ve ekonomik hedefler koymasıdır.

Bu açıdan Başkan Erdoğan'ın partisinin önüne koyduğu 2023, Cumhuriyetin 100'üncü yılı hedefi, önemli bir motivasyon kaynağıydı. Buna 2053 ve 2071 hedefleri ile "Dünya 5'ten büyüktür" çıkışını da eklemek gerekiyor.

Peki, iş, akademi veya spor dünyasının 2023 hedefi var mı?

Bu soruyu, dünyaya hızla yayılan Türkiye'nin en önemli hazır giyim markası Kiğılı'nın patronu Abdullah Kiğılı'ya sordum.

Pandemi döneminde ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Kiğılı, şöyle diyordu:

"Şimdi önümüz açıldı, biz de kendimize bir hedef koyduk. Abdullah Kiğılı olarak diyorum ki, hedefimiz 2023'te yani yüzüncü senemizde dünyanın önemli merkezlerinde 100 Kiğılı mağazası açacağız."

- Yaşanan onca sıkıntıya rağmen mi?

"Evet, ona rağmen... Bakın 16 aylık pandemi döneminde çok zor günler geçirdik, üç ay kapalı kaldık, içeride işler durdu. Tabii dünyada da durum farklı değildi, koca koca markalar battı, fiyatlar aşağı gitti. Biz de zorlandık ama bu dönemi de iyi değerlendirdik. Biliyorsunuz krizler fırsatlar da yaratır."

- Nasıl fırsatlar?

"Şimdi bizim önümüze çıkan fırsat şu: Hastalığın çıktığı yer neresi? Çin... En sıkıntılı yer orası ve dünyaya kendisini kapattı. Dünyanın en büyük giyim markalarına sahip Avrupa ve Amerika da Çin'e uzak durdu. Geçmişte hepsi Uzakdoğu ve Çin'le çalışıyordu. Pandemi bunu bitirdi. Artık eskisi gibi Uzakdoğu cazip değil. Bundan sonra da zor olur. Navlun ücretleri de artınca rota, coğrafi ve jeopolitik açıdan Türkiye'ye döndü. Bugün 4 saat sonra Londra'ya mal gönderebilirsin. İşte bu bizim için müthiş bir fırsat..."

- Peki, tekstil ve hazır giyim sektörü buna hazır mı?

"Geçen hafta Sırbistan'da bir mağaza açtık, görseniz iftihar edersiniz. Avrupa markaları falan hikâye. Biz bugün modayı iyi takip ediyoruz, mağazacılığı, nasıl dekore edileceğini, koleksiyon yapmayı iyi biliyoruz. Ayrıca hızlıyız. Öğrenmişiz artık. Avrupa'yı bile aşan mağazalarımız var.

Sadece Kiğılı değil, diğer markalarımız da aynı durumda. LC Waikiki bir başarı hikâyesi yazıyor. Bugün yurtdışına yaptığı ihracat ve yatırımları 500 milyon dolara ulaştı."

- Şu anda yurtdışında kaç mağazanız var?

"Tam 45 mağazamız oldu. Bunun 15'ini biz açtık, 30 tane de bayilik verdik. İtalya, Sırbistan, Almanya, Lübnan, Libya, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi çok sayıda ülkede varız. Biz pandemi döneminde gece gündüz çalışarak çok güzel koleksiyon yaptık. Mesela, İtalya'da bize ait 3 mağazamız ve çok önemli merkezlerde 8 tane de corner'ımız var. Kiraları 10 bin eurodan 3 bin euroya inince mağaza sayımız arttı. Buralarda 'Made In Turkey' ürünlerimizi satıyoruz. Ayrıca Afganistan'a ilk giren Türk markasıyız. Türk malı çok ucuz, nereye gitsek satılıyor.

- Peki, devlet sizlere destek veriyor mu?

"İnanılmaz, devlet ihracat yapana müthiş bir destek veriyor. Turquality diye bir uygulama var. Buraya girmek gerekiyor. Şirketiniz A'dan Z'ye her şeyiyle kontrol ediliyor.

Kuralları yerine getiriyorsanız size destek veriliyor. Dükkân tuttun veya dekorasyon yaptın, ne kadar harcadın, 50 bin euro. Al kardeşim 25 bin euro diyor. Kiranın da yarısını ödüyor. Bu destek olmazsa biz büyüyemeyiz.

Bu destek sadece giyim sanayiine değil, beyaz eşyadan çelik üretimine her sektöre. Yurtdışında kim yatırım yapıyorsa ona veriyor. Devlet rehberlik ve reklam yardımı da yapıyor. Hiç kimse bunu anlayamıyor. Acayip bir yardım yapıyor, yeter ki ihracat yapın."