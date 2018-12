ÖZLEM DOĞANER

Dünyanın gözü kulağı iki gün boyunca G20 Zirvesi'nde liderlerin görüşmelerindeydi. Onların gündeminde ise ticaret savaşları vardı. Ticaret savaşlarının etkisiyle 2019 yılı dünya ekonomisi için maalesef daha zor bir yıl olacak gibi görünüyor. Rekabetin daha yoğun ve acımasız olduğu bu dönemde ihracat pazarlarını genişletmek her ülkenin hedefi… Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi vesilesiyle gittiği Arjantin ile ardından yapacağı Paraguay ve Venezuela ziyaretleri ticaret kanallarının genişlemesi adına büyük önem taşıyor.

Latin Amerika son yıllarda özellikle Çin'in büyük ilgi gösterdiği bir bölge. 9 ülkede toplam 17 liman işleten, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding'in patronu ve DEİK Türk- Küba İş Konseyi Başkanı Mehmet Kutman ile sohbetimizde öğrendim. Bu ülkelerin çoğu Batı tarafından kolonize edildiği için halk, Batı ülkelerine reaksiyon gösteriyor. Dolayısıyla Çin'e hemen kapı açıyorlar. Yani Türkiye için de büyük imkân var. Havana Limanı'nın işletmesini alan Kutman, "Müteahhitlerimiz açısından gerek Küba gerekse bütün adalarda inanılmaz bir iş potansiyeli var. Mesela 7 Aralık'ta Bahama'da limana teklif veriyoruz. Bahama'da şu anda Çinliler otel yatırımları yapıyor. Müteahhitlerimizin hiç gitmedikleri bir bölge. Şu anda bu bölgede geri kalmış vaziyetteyiz. Gönül ister ki Sayın Cumhurbaşkanımız Karayipler'e bir tur yapsın. Orada 10-15 ülke var. İhracatçısı, müteahhidiyle Türkiye çok büyük verim sağlar. Biz şu anda Karayipler'de 14 limanı takip ediyoruz. Pek çoğuna teklif verdik. Bunların hepsinin BM'de bir oyu var. Her bir liman bir büyükelçiliktir" diyor. Şu bir gerçek ki Türk bayrağını taşıyan her şirket, diğerlerine de önemli yollar açıyor.

Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ne hareketinden önce A Para'da konuğumuz olan Kutman, canlı yayında "Cumhurbaşkanımdan açıkça bir istirhamımız olacak. Buenos Aires limanına talibiz. Bizim gibi genç şirketler için orada bir küçük laf bile etse çok etkili olur" demişti. Duyduğuma göre Erdoğan, Arjantin dosyasında bu konuyu da gündemine almış.