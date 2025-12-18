ÖZLEM DOĞANER

Borsa İstanbul'da 11.560 puan sene içerisinde görülen en yüksek seviye… 11 bin kabus gibi borsanın üzerine çöktü. Bu yıl inişli çıkışlı birçok seans takip ettik. Sene başında telaffuz edilen 14 bin puan seviyesinin çok uzağındayız. Bırakın 14 bin puanı endeks 2025'in kalan günlerinde 12 bin puanı test etmekte bile zorlanacak gibi. Bist 100 endeksi belki de 12 bin puanı göremeden bu yılı tamamlayacak. Üstelik bu sadece yaklaşık %4'lük yükseliş anlamına geliyor.

Normalde Borsa İstanbul %4'lük yükselişi bir günde bile görebilir. Ancak talep yok, istek yok. Momentumdan uzak bir piyasa. Uzun lafın kısası yeni yıl rallisi de hayal gibi duruyor.

Borsanın kımıldayabilmesi için ana unsur yabancının dönmesi gibi görünüyor. Peki, 2026'da borsaya yabancı yatırımcı gelecek mi? 2025'in Ocak-Kasım döneminde hisse senedi piyasasında yaklaşık 3 milyar dolarlık yabancı girişi oldu. Yeterli mi? Öngörülenin çok uzağında.

Ancak son 7 yıldaki yabancı çıkışını düşünecek olursak bu yılı yabancı girişi ile tamamlamak kıymetli olacak. Bu girişlerde ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcılarla görüşmeleri etkili oldu. 2026 yılında da hem Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yabancı yatırımcılarla görüşüp Türkiye ekonomisini anlatmaya devam edecek. Aldığım bilgilere göre ilk toplantı Ocak'ta ABD'de olacak.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk pirimi 8 yılın en düşüğünde. Ekonomide atılan adımlar ve enflasyondaki düşüş CDS'lerde de olumlu görünümü beraberinde getirdi. Seneye 240-270 baz puan bandında başlayan 5 yıllık CDS yıl içerisinde sert yükselişler görmesine rağmen son dönemde ciddi gerileme kaydetti. Türkiye'nin kredi risk pirimi 211 puana geriledi. Son bir ayda 30 baz puan gerileme kaydetti. CDS'teki gerileme 2026'nın başında banka hisselerine de pozitif yansıyacaktır. Gerek CAATSA yaptırımlarının kalkması gibi ABD ile ilişkiler gerekse de kredi notunda gelecek yükselişler yeni yılda borsaya yabancı ilgisinin artmasına neden olabilir.

MEDYANIN GÖREVİ

Gecikmeli olarak yazıyorum ama değinmesem olmazdı. Geçtiğimiz günlerde ekonomi ve finans dünyasının söz sahiplerini 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri'nde ağırladık. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere tüm katılımcılar 2025 yılı karnesini çıkardılar ve 2026 yılı değerlendirmesi yaptılar. Özellikle Para Sohbetleri'nin kapalı oturumunda holdinglerden bankalara, gayrimenkulden turizme Türkiye'nin önde gelen isimlerinin Şimşek'e sorularıyla ekonomide önümüzdeki dönemde alınacak kararları anlama şansını yakaladık. Tekrar tüm katılımcılarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Medyanın bu kadar olumsuz haberlerle anıldığı bir dönemde sorumlu yayıncılıkla, kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getirerek hem kamuoyuna fayda hem de mesleğimize değer katmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yunus Emre'nin dediği gibi "Siz Doğru Olun, Eğri Layığını Bulur"