Dizilerin ve filmlerin peşinde yolculuk: Set-jetting rotaları

Dizilerle özdeşleşen Paris sokaklarından, Orta Dünya’ya dönüşen Yeni Zelanda yaylalarına... Set-jetting trendi, izleyicileri favori yapımların izinde dünyayı gezmeye davet ediyor. Sinema büyüsünü gerçek dünyada yaşamak isteyenler için bu rotalar, artık sadece hayal değil

Bir filmi ya da diziyi izlerken kendimi yalnızca hikâyeye değil, mekânların büyüsüne de kaptırıyorum. Perdenin ardında saklanan o yerleri bizzat gezmek, bir sahnenin içinde yürüyormuş gibi hissetmek masalsı bir deneyim. İşte "setjetting" tam da bu noktada devreye giriyor: İzlediğimiz yapımların peşine takılarak seyahat rotası çizmek.







Güzel bir eğilim, çünkü bize yeni kapılar aralıyor ama aynı zamanda kalabalıkları da peşinden sürüklüyor. Yine de dürüst olayım, izlediğim bir filmin çekildiği sokakta yürüyünce içimde gizli bir heyecan uyanıyor.







YENİ ZELANDA

Yüzüklerin Efendisi

Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, set-jetting'in en güçlü örneklerinden biri oldu. Hobbit köyü Hobbiton, Matamata kasabasında hâlâ ziyarete açık; Shire'ın yemyeşil tepeleri adeta gerçek bir masal diyarı.







Tongariro Milli Parkı'ndaki volkanik dağlar Mordor'un karanlık yüzünü yansıtırken, Fiordland'ın büyüleyici vadileri Orta Dünya'nın nefes kesici manzaralarını sergiliyor.







İSTANBUL

İstanbul ve Kuruluş Osman

Türkiye de set-jetting rotalarına dahil olmaya başladı. İstanbul'un tarihi dokusu, Topkapı Sarayı'ndan Ayasof- Ayasofya'ya kadar başlı başına bir film setini andırıyor. Özellikle ya'ya Kuruluş Osman dizisinin popülerliğiyle birlikte Bozdağ Film Platoları'na yapılan ziyaretler arttı. Gelen turistler, Os- Osmanlı'nın kuruluş dönemini yeniden yaşatan bu setlerde manlı'nın tarihle kurgunun iç içe geçtiği bir deneyim yaşıyor.







SİCİLYA

The White Lotus

"The White Lotus"un ikinci sezonu Sicilya'yı bir anda dünya sahnesine taşıdı.







Cefalù'nun sahil kasabası yüzde 28 artan ziyaretçi sayısıyla kalabalıklaşırken, Palermo'nun tarihi sokakları ve Taormina'nın büyülü manzaraları dizinin atmosferini canlı tutuyor. Beş yıldızlı oteller ve eski taş sokaklar, ekranda gördüğünüz o dramatik hikâyeleri bizzat yaşatıyor.







PARİS

Emily in Paris

Paris zaten romantizmin başkenti ama Emily in Paris dizisiyle birlikte şehrin bazı köşeleri yeniden popüler oldu.







Place de l'Estrapade'daki Emily'nin apartmanı, Palais Royal'in avlusu, Café de Flore'un nostaljik havası derken Paris adeta bir açık hava setine dönüştü. Bugün pek çok turist ellerinde kahvelerle Emily'nin izinden yürüyüp Seine kıyısında poz veriyor.







ÜRDÜN

Wadi Rum (Mars'ın Yeryüzü Hali)

The Martian ve diğer bilim kurgu filmlerinde Mars olarak kullanılan Wadi Rum, kızıl kayalıkları ve çöl manzarası başka bir gezegende dolaşıyormuş gibi hissettiriyor.







Ürdün'e giden pek çok gezgin, astronot misali bu kumların üzerinde fotoğraf çektirmeden dönmüyor.







PHUKET – TAYLAND

James Bond'un Adası – James Bond Island

The Man with the Golden Gun filmiyle ünlenen Phang Nga Körfezi'ndeki James Bond Adası, 1974'ten bu yana akın akın turist çekiyor.







Tayland'ın bu dramatik kalker kayalıkları, doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Tekne turlarıyla ulaşılabilen ada, sinema tarihinde olduğu kadar turizmde de kült statüsüne erişti.







BUDAPEŞTE

The Grand Budapest Hotel

Wes Anderson'ın masalsı The Grand Budapest Hotel filmi aslında Almanya'da çekilmiş olsa da Budapeşte şehri hâlâ filmle özdeşleşiyor. Şehrin pastel renkli mimarisi, ihtişamlı otelleri ve Doğu Avrupa'nın nostaljik havası, izleyenleri filme adım atmış gibi hissettiriyor. Budapeşte'nin hamamları ve Art Nouveau yapıları, Anderson'ın renk paletine göz kırpıyor.







TİKAL – GUATEMALA

Star Wars Bölüm IV: Yeni Bir Umut

Güney Amerika'nın en gelişmiş uygarlıklarından biri olan Mayalardan geriye kalan en büyük antik kent Tikal, Guatemela'da bulunuyor. Yağmur ormanlarıyla çevrelenen antik kent, en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri.







Filmin önemli savaşlarından olan Yavin Savaşı sahnelerinin çekildiği yerlerden biri olan antik ören yeri, İmparatorluk'a karşı isyan güçlerinin karargahlarından biri olarak görülüyor.