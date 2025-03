Oscar sürprizlere ve ilklere damga vuracak

Sinema sektörünün en büyük ödülü sayılan Akademi Ödülleri, bu yıl 97. kez veriliyor. 45 yıllık kariyerinin ödüllerine Cevher filmindeki performansıyla uzanan 61 yaşındaki Demi Moore’un ilk Oscar’ı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Yardımcı Oyuncu kategorilerinde de ödüllerin sahipleri belli gibi. En İyi Film ve En İyi Yönetmen kategorileri ise sürprize açık

2025 Oscarları Türkiye saatiyle yarın sabaha karşı düzenlenecek törenle Los Angeles sahiplerini buluyor... Bu yıl 97. Kez verilecek Akademi Ödülleri'nin sunuculuğunu Emmy Ödüllü sunucu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien, üstlenecek. Biz yine SABAH PAZAR klasiği haline gelen Oscar Toto'yu sinema eleştirmenlerinden oluşan jürinin katkılarıyla hazırladık. Geçtiğimiz yıl 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer filmi, En İyi Film dâhil 7 ödül kazanmıştı. Bu yıl 13 dalda aday gösterilen Emilia Pérez ise o kadar güçlü değil. Fransız sinemasının öncü yönetmenlerinden Jacques Audiard'ın yönettiği, Karla Sofía Gascón'un başrolünde yer aldığı film toplumsal ve bireysel kimlik meselelerine getirdiği bakış açısıyla dikkat çekse de jürimizin değerlendirmesinde çok fazla şans bulamadı. Nitekim Gascon'un ırkçı ve islamofobik paylaşımlarının ortaya çıkması filmin ve kendisinin şansını iyice azalttı. Ancak bu filmdeki performansıyla Zoe Saldana, tüm jüri üyelerinin En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde birleştiği isim olmayı başardı. Bu yılın kesin gözüyle bakılan iki Oscar'ından diğeri de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinin favorisi Keiran Culkin... A Real Pain (Gerçek Acı) isimli filmdeki performansıyla Altın Küre, BAFTA, Eleştirmenlerin Seçimi ve Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) ödüllerini kazanarak büyük bir başarıya imza atan Culkin'in ilk Oscar'ını alması an meselesi...

BRODY TARİHE GEÇECEK Mİ?

Brady Corbet'in mimarlık ve insan ilişkilerini bir araya getiren sinematografisiyle dikkat çeken The Brutalist de En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Film dahil olmak üzere 10 dalda aday gösterilmişti. Holokosttan kaçarak Amerika'ya göç eden Macar bir mimarın hayata tutunma çabası ve yaşadığı etik çıkmazları konu alan filmin başrolünde, mimar László Tóth rolüyle Adrien Brody'nin Oscar'ın en büyük favorisi olarak gösteriliyor. En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alarak, bu ödülü alan en genç aktör unvanına kavuşan Brody, tekrar heykelciğe uzanırsa, ödüle aday gösterildiği iki seferde de Oscar'ı kucaklayan aktörlerden biri olarak tarihe geçecek. Ancak bu kez rakipleri güçlü. The Dune ve Wonka filmlerinin yıldızı Timothée Chalamet, A Complete Unknown filmindeki Bob Dylan performansıyla Brody'nin karşısındaki en güçlü rakip. Jürimiz de bu kategoride Brody'nin Oscar'ı alacağını düşünüyor. Papalık seçim sürecini anlatan gerilim filmi Conclave (Konsey) filminin başrolü Ralph Fiennes de sürprizler arasında... İngiliz yıldızın En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildiği son iki seferde oynadığı filmler En İyi Film ödülünü almıştı. Bakalım Schindler'in Listesi ve İngiliz Hasta filmlerinden sonra Konsey de aynı başarıyı gösterecek mi? Sean Baker'ın yönettiği Anora yılın en dikkat çeken filmlerinden... Oscar öncesi belirleyici ödüllerden olan Yapımcılar Birliği, Yönetmenler Birliği ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde arka arkaya En İyi Film seçilen Anora, bu kategoride de öne çıkmayı başarıyor. Anora En İyi Film Oscar'ını kucaklarsa şaşırmamalı... Filmin başrol oyuncusu Mikey Madison da En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde hayli iddialı. Ancak The Substance (Cevher) filmindeki performansıyla Demi Moore da hiç yabana atılacak bir isim değil. 45 yıllık kariyerinde ilk Altın Küre ödülünü kazanan, Eleştirmenler Birliği ve Oyuncular Birliği'nden ödül alan Demi Moore'un Oscar'a uzanması sürpriz sayılmamalı. Nitekim jürimizin bu kategorideki favorisi de Moore... I am Still Here (Hala Buradayım) filmindeki performansıyla Fernanda Torres de bu kategorinin üçüncü favorisi... Ve En İyi Yönetmen kategorisinde de iki isim öne çıkıyor. Anora'nın yönetmeni Sean Baker ve The Brutalist filminde çekim teknikleri övgü toplayan Brady Corbet. Neticede, yıllarca İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma gözlerini kapatıp Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalan, Yahudilerin 90 yıl önceki acılarını görünür kılmaya çalışan sinema sektörünün en büyük ödül töreninde kazanan insanlık olur umarım.



EN İYİ FİLM

Anora gönülleri kazandı sıra Oscar'da

BURAK GÖRAL Anora

ŞENAY AYDEMİR The Brutalist

UĞUR VARDAN Anora

YEŞİM BURUL Anora

SEVİN OKYAY A Complete Unknown

OKAN ARPAÇ The Brutalist

KEREM AKÇA Conclave (Konsey)

İLKER GEZİCİ Anora



EN İYİ YÖNETMEN

Sürprize en açık kategoride ibre Corbet'den yana

BURAK GÖRAL Sean Baker (Anora)

ŞENAY AYDEMİR Brady Corbet (The Brutalist)

UĞUR VARDAN Sean Baker (Anora)

YEŞİM BURUL Brady Corbet ( The Brutalist)

SEVİN OKYAY Sean Baker (Anora)

OKAN ARPAÇ Jacques Audiard (Emilie Perez)

KEREM AKÇA Brady Corbet (The Brutalist)

İLKER GEZİCİ Brady Corbet (The Brutalist)



EN İYİ ERKEK OYUNCU

Kim tarihe geçecek Brody mi Chalamet mi?

BURAK GÖRAL Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

ŞENAY AYDEMİR Ralph Fiennes (Conclave)

UĞUR VARDAN Adrien Brody (The Brutalist)

YEŞİM BURUL Adrien Brody (The Brutalist)

SEVİN OKYAY Adrien Brody (The Brutalist)

OKAN ARPAÇ Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

KEREM AKÇA Adrien Brody (The Brutalist)

İLKER GEZİCİ Timothée Chalamet (A Complete Unknown)



EN İYİ KADIN OYUNCU

Demi Moore mutlu sona çok yakın

BURAK GÖRAL Demi Moore (The Substance)

ŞENAY AYDEMİR Demi Moore (The Substance)

UĞUR VARDAN Demi Moore (The Substance)

YEŞİM BURUL Demi Moore (The Substance)

SEVİN OKYAY Fernanda Torres (I am Still Here)

OKAN ARPAÇ Demi Moore (The Substance)

KEREM AKÇA Demi Moore (The Substance)

İLKER GEZİCİ Demi Moore (The Substance)



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Culkin ödül konuşmasını hazırladı bile

BURAK GÖRAL Kieran Culkin (A Real Pain)

ŞENAY AYDEMİR Kieran Culkin (A Real Pain)

UĞUR VARDAN Kieran Culkin (A Real Pain)

YEŞİM BURUL Kieran Culkin (A Real Pain)

SEVİN OKYAY Edward Norton (A Complete Unknown)

OKAN ARPAÇ Yura Borisov (Anora)

KEREM AKÇA Kieran Culkin (A Real Pain)

İLKER GEZİCİ Kieran Culkin (A Real Pain)



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldana'nın Oscar'ı kazanması kesin gibi

BURAK GÖRAL Zoe Saldaña (Emilia Perez)

ŞENAY AYDEMİR Zoe Saldaña (Emilia Perez)

UĞUR VARDAN Zoe Saldaña (Emilia Perez)

YEŞİM BURUL Zoe Saldaña (Emilia Perez)

SEVİN OKYAY Zoe Saldaña (Emilia Perez)

OKAN ARPAÇ Zoe Saldaña (Emilia Perez)

KEREM AKÇA Zoe Saldaña (Emilia Perez)

İLKER GEZİCİ Zoe Saldaña (Emilia Perez)