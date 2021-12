Zirvede arp eşliğinde Aşık Veysel

275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en uzun barajı olan Yusufeli’nin zirvesinde mühendis ve işçilere arp konseri düzenlendi. Türkiye’nin yaşayan tek erkek arp sanatçısı Çağatay Akyol, Limak Vakfı tarafından organize edilen konserle, Yusufeli Barajı’nın tünellerinde arpın kristalize sesini, barajın akustiği ve suyun tınısı ile buluşturdu

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde, önemli projelere imza atan Limak Holding, farklı sektörlerde yarattığı başarı hikayesini, holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Limak Vakfı'nın sanata katkılarıyla sürdürüyor. 2017 yılında Türk müziğini çok sesli yorumlayarak, geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası bu projelerin ilki. Vakıf şimdi de Sanat Her Yerde projesiyle müziği şantiyeye taşıdı. Projenin ilk adresi ise Yusufeli Barajı oldu. Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek barajı olacak. Arp sanatçısı Çağatay Akyol da, bu barajın zirvesinde ve yakın zamanda sularla kaplanacak tünellerde baraj inşaatındaki çalışanlara nefes kesen bir arp dinletisi sundu. Suyun kristalize sesi ve barajın akustiğiyle birleşen arp ile kendi bestelerini çalan Akyol'un icra ettiği eserler arasında, Aşık Veysel'in hafızalara kazınan Çiğdem der ki ben alayım türküsü de yer aldı.







BİR BARAJDA VERİLEN İLK ARP DİNLETİSİ

Çağatay Akyol, Türkiye'nin aktif olarak çalışan tek erkek arp sanatçısı. Akyol, yurt içi ve yurt dışında çok önemli birçok sanatsal projede yer aldı. Konserleri ve bu başarılarıyla ülkemizi temsil etmeyi sürdürüyor. Akyol'un dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yükselen Yusufeli Barajı'nda sunduğu bu arp dinletisi ise şimdiden dünya müzik tarihine geçti. "Arp neredeyse insanlık tarihi kadar eski ve özel bir enstrüman. Mitolojide tınısıyla doğaya hayat veriyor. Arkeolojik çalışmalar ise Mezopotamya'nın arpın anavatanı olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle, bu topraklarda, dünyanın en yüksek barajlarından Yusufeli'nin zirvesinde, arpın muhteşem sesini doğayla buluşturmak eşsiz bir deneyimdi" diyen Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:



MİKROFONA GEREK KALMADI

"Bir barajda, zirvede ve tünellerde arp ile verilen ilk konser bu. Arpın kristalize su sesi, barajın ve tünellerin akustiğiyle birleşerek ortaya çıkan ses o denli muhteşem ki mikrofona dahi gerek duymadık. Arpın huzur veren sesi, tarih boyunca rehabilitasyon amacıyla da kullanılmış. Biz de bundan yola çıkarak mühendislerin, işçilerin sanatla buluşmasını, sanatın her yerde değerli olduğunu vurgulamak istedik."







İNSAN GÜCÜYLE ZİRVEYE ÇIKARDIK

275 metre yüksekliğindeki zirveye arpın taşınması ise ayrı bir operasyondu. Çağatay Akyol bu operasyonu şöyle anlattı: "Çok özel ve korunması gereken bir müzik aleti, büyük de. Ama benim evimin salonunda ya da konser salonlarında kalamayacak kadar da özel... Bu topraklardan çıkmış bir müzik aleti üstelik. Biz onu doğduğu topraklarla buluşturmayı amaçladık. O yüzden zirveye taşımak bize hiç zor gelmedi. Karayoluyla ulaşabildiğimiz noktalara kadar gittik, tünellerden arabayla geçtik. En son noktada insan gücüyle zirveye çıkardık."



ÇOCUK FELCİ TEDAVİSİNDE DE KULLANILIYOR

Daha önce, Burdur Gölü ve Meke Gölleri'nin ortasında, Nemrut Dağı'nın zirvesinde arp konseri veren Çağatay Akyol, Yusufeli Barajı'nda olmanın onu ayrıca heyecanlandırdığını söylüyor. Sanat Her Yerde çatısı altında Yusufeli Barajı'nda ilki gerçekleşen konser serisi aralık ayında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek Limak Filarmoni Orkestrası konserleriyle devam edecek. Proje yoluyla Limak Vakfı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, farklı ve çarpıcı mekanlarda sanatı toplumla buluşturmaya devam edecek. Türkiye'nin gururu Yusufeli Barajı'ndaki bu konser, yıllardır orada çalışan ekip için de müthiş bir motivasyon kaynağı oldu. Sanatçı Çağatay Akyol, arpın iyileştirici gücünün olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Arp yurt dışında kanser ve çocuk felci tedavisinde kullanılıyor. Barajda yıllardır görevli çalışanlar, konserimiz sırasında çalışmalarına ara vererek keyifli vakit geçirdiler. Her biri arpın başına gelerek fotoğraf çektirdi."







Ebru Özdemir Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

"SANATI TOPLUMUN HER KESİMİNE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Limak'ın ilk kuruluşundan bu yana sosyal projeleri en az ticari projelerimiz kadar önemsiyoruz. Bu amaçla 2016 yılında grubumuz bünyesinde yürütülen tüm sosyal yatırımları Limak Vakfı çatısı altında toplayarak, daha kurumsal, stratejik ve etkili bir şekilde yola devam etme kararı aldık. Vakıf çatısı altında yürüttüğümüz sosyal etki projeleriyle toplumun her kesimine dokunmayı hedefledik. En değer verdiğimiz projelerden biri, gençleri mühendislik alanında cesaretlendirmek ve özellikle kadınları mühendislik alanında daha çok desteklemek ve onlara bu yoldaki yolculuklarında eşlik etmek için hayata geçirdiğimiz 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi. Ülkemizin dört bir yanındaki kız öğrencilerin önce mühendislik eğitimine, sonrasında profesyonel hayatta mühendisliğe özendirilmesiyle başlayan projemiz kapsamında mühendis kızlarımıza güç katacak birçok çalışmayı hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Bu projeyle binlerce gencin hayatına dokunmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Vakıf olarak odağımızdaki bir diğer konu ise kültür ve sanat oldu. Bu amaçla 2017 yılında Limak Filarmoni Orkestrası'nı kurduk. Türk müziğini çok sesli yorumlayarak geniş kitleleri çok sesli müzikle buluşturmak amacıyla çıktığımız bu yolda, ülke çapında verdiğimiz konserler ve albümümüz ile binlerce müzikseverle bir araya geldik. Limak Vakfı olarak, hayal kurmanın, inanmanın ve bir arada olmanın gücüne her zaman inanıyoruz. TMK ile veya Limak Filarmoni Orkestrası projemizle hedefimiz aynıydı; fırsat eşitliği sağlamak. Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünden hareketle şimdi bir adım ötesine geçtik ve Limak ile 'Sanat Her Yerde' projemizi hayata geçirdik. İlk adresimiz ise Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı oldu. Değerli arp sanatçımız Çağatay Akyol'un baraj inşaatında çalışanlarımıza sunduğu muhteşem arp dinletisiyle yeni bir yolculuğa çıktık. Limak çalışanlarının birebir yer aldıkları bu projede onların sanatla buluşmasını, sanatın her yerde değerli olduğunu vurgulamak istedik. Bu heyecan veren projemiz farklı iş kollarımızda devam edecek; müziğin iyileştirici, birleştirici ve umut verici gücünü toplumun farklı kesimleriyle de buluşturmayı hedefliyoruz."