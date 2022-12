Zor bir renk ama imkansız değil

Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2023’ün rengini duyurdu. Her yıl aralık ayında yapılan açıklamaya göre yılın rengi ‘Viva Magenta’ oldu. Gelin bunun modaya etkilerini konuşalım

Renkler ruh halimizi yansıtır mı? Kesinlikle evet...! O halde 2023'te üzerimizdeki siyahları atmaya, renge bulanmaya ne dersiniz? Her okazyonda, eliniz gardrobunuzdaki siyaha gidiyorsa kendinizi cesur olarak tanımlamanız mümkün değil, siz daha ziyade kolaya kaçan tarafsınız sanki. Ama hayat kolayı seçenleri değil, cesaret edenleri sever. 2023'te ise en çok ihtiyacımız olan şey, bir tutam eğlence, bir tutam mutluluk, biraz daha renk.

Bu nedenle sayısız zorlukla mücadele ettiğimiz yılı geride bırakırken, daha olumlu bir gelecek hayali kurduran ve canlılığı ifade eden viva magenta ile tanıştırayım sizi... Hiç duymadıysanız bu rengi şaşırmayın çünkü kimse duymadı. Mavi ve kırmızı, sıcak ve soğuk arasında kendine has bir renk bu. Rengin yaratıcıları diyor ki bu renk için, "Cesur, korkusuz ve nabız gibi atıyor".







Her yıl aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan Pantone Color Institute, Viva Magenta rengini, kökleri kırmızı aileden gelen ve yeni bir güç sinyalinin ifadesi olan bir gölge olarak tanımladı. Pantone ayrıca 2023'ün rengini, saf mutluluktan zevk alan, denemekten korkmayan ve kısıtlama olmadan kendini ifade eden cesur, espri dolu ve her şeyi kapsayan bir renk olarak nitelendirdi.



BU RENK "GELİYORUM" DEDİ

Popüler kültür ikonları, bu renginh gelişinin de habercisiydi aslında... Charlize Theron'un Marvel kahramanı Clea'nın dumanlı göz makyajından Emily Blunt'un The English'teki aristokrat-batılı kıyafetine kadar bu rengin tonları her yerdeydi. Her zaman modanın öncüsü olan Harry Styles, Don't Worry Darling'in galası için Venedik'te bu tonların etrafında dolaşmıştı.







Galler Prensesi Emilia Wickstead bir törende giydiği kıyafetiyle Viva Magenta'nın gelişini haber verir gibiydi... Kabul, giymesi en kolay renk değil ama bira çaba sarfederseniz ve yaratıcılığını kullanırsanız, bu yılbaşında en çok dikkat çeken ve trendleri takip eden olmanız kaçınılmaz.



GÜÇLÜ VE GÜÇLENDİRİCİ BİR RENK

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, "Bu yılın rengi güçlü ve güçlendirici. Viva Magenta, yaşam için aynı şevke ve asi ruha sahip herkesi memnuniyetle karşılıyor. Cesur, espri dolu ve her şeyi kapsayan bir renk" ifadesini kullandı.







"Bu teknoloji çağında, doğadan ve gerçek olandan ilham almaya çalışıyoruz" diyen Eiseman, Viva Magenta, kırmızı aileden geliyor ve doğal boya ailesine ait en değerli boyalardan biri, aynı zamanda dünyanın bilinen en güçlü ve en parlak boyalarından biri olan kokineal kırmızısından ilham alıyor" açıklamasını yaptı.



YILBAŞINDA HER YER VİVA MAGENTA

Canlılığı ve tutkuyu yansıtan 'Viva Magenta'yı bundan sonra tasarımlarda çok daha sık göreceğimiz kesin. Hatta tasarımcıların 2023 İlkbahar- Yaz koleksiyonlarında magenta ve ona yakın tonları kullandığını zaten biliyorduk. Bu sıcak ve aynı zamanda soğuk tonları taşıyan, renk paletinin iddialı bir harmanı olan magenta ilk başta alışılagelmişin dışında görülebilir, mor, kırmızı ve pamba tonları uzaksanız size hitap etmeyebilir.







Ama eğer bunlar sizi yansıtan renklerse 2023 sizin yılınız olacağa benziyor... Neredeyse 25 yıldır sanat, moda, tasarım ve ötesindeki önemli renk tonlarının disiplinler arası kapsamlı analizine göre sadece zamanın ruhunu yakalamakla kalmayan, aynı zamanda modayı da belirleyen bir renk tonu seçme görevini üstlenen Pantone, bu renkte karar kıldıysa dolapları yenilemenin zamanı geldi.







2023 için Enstitünün yönetici direktörü Leatrice Eiseman, TIME'a "Bu rengi seçtik çünkü alışılmadık bir zaman için alışılmadık bir renk olduğunu, bize yeni bir vizyon sunabilecek bir şey olduğunu hissettik" dedi. Esieman, Viva Magenta'nın gücü ilettiğini, ancak agresif değil, iddialı bir şekilde ilettiğini belirtiyor. "Gerçekten canlılık ve güçle titreşen, yeni bir güç sinyali veren bir renk, ki bu daha iyimser bir gelecek için hepimizin ihtiyacı olan bir şey."