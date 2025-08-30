AHMET ALEMDAR

Türk tarihinde Ağustos, zaferler ayı olarak kayıtlarda geçerken bu yıl Zafer Haftası, ASELSAN tesislerinde düzenlenen bir törenle onurlandırıldı. Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt'ten, Dumlupınar'da düşmanı dize getiren 30 Ağustos'a ve ülkenin her köşesinde yazılan kahramanlık destanına uzanan şanlı Türk tarihinin zaferler ayı Ağustos, bir kez daha milli gücün ve teknolojik bağımsızlığın simgesi olan gelişmeye tanıklık etti. Sultan Alparslan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan zafer ruhu, Gök Vatan'ı koruyacak olan "ÇELİK KUBBE" sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ne teslim edilmesiyle yeniden canlandı.

Teslimat ve yeni yatırımların hayata geçirildiği törendeki mesajlarda Zafer Haftası'na ve milli bağımsızlığa atfedilen öneme vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi tören üç yönüyle önem arz etmektedir. İlk olarak ÇELİK KUBBE bileşeni sistemlerin envantere girmesi, ikincisi ASELSAN'ın üretim ve Ar-Ge kabiliyetlerini geliştirecek 14 tesisin resmi açılışı ve son olarak dev yatırımın, Oğulbey Teknoloji Üssünün temelinin atılmasıdır. Bu bağlamda sadece bir savunma sistemi devir teslimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığa ve geleceğini teknolojiyle güvence altına alma kararlılığını göstermektedir.

ÇELİK KUBBE, Kızılelma'sı Gök Vatan'da bağımsızlık ve egemenlik olan sistemler sistemidir. Günümüz modern harp konseptlerinin en kritik unsuru olan hava ve füze savunmasında Türkiye'yi üst seviyeye taşımaktadır. Sahip olduğu yapay zekâ destekli komuta kontrol yapısından barındırdığı farklı kabiliyetlerde sistemler ile günümüz modern ordularının sahip olmaya çalıştığı bir yapıdadır. Yazılımlardan donanımlara kadar Türk mühendislerinin imzasını taşıyan ÇELİK KUBBE entegre mimarisi sayesinde, en alçak irtifadaki insansız hava araçlarından balistik füzelere kadar geniş yelpazedeki tehditlere karşı katmanlı ve kesintisiz bir koruma kalkanı oluşturmaktadır.

ÇELİK KUBBE Güçlenmeye Devam Ediyor

TSK geçmiş dönemde ÇELİK KUBBE'nin bileşeni olan hava savunma çözümlerini envantere katarken son teslimat tek seferdeki en büyük hacme sahip olanıydı. Halen başlangıcı temsil eden 47 araçtan oluşan teslimat; hava savunma füzeleri, radar ve elektronik harp sistemleriyle TSK'nın caydırıcılığını artırmaktadır. Yaklaşık 460 milyon dolara bedele sahip bu sistemler Türkiye'nin öz kaynakları ile hayata geçirilen projelerin sonucudur. Tamamı, benzer kabiliyette sistemler olarak yurt dışından tedarik edilmek istense milyar dolarlık bir bedel oluşacaktı ki zaten böyle bir kabiliyeti parasıyla dahi kimse satmazdı.

Törenle; 1 batarya SİPER sistemi (10 araç), 3 batarya HİSAR-O (21 araç), 7 adet PUHU elektronik harp sistemi ve 2 adet REDET elektronik harp sistemi teslim edildi. ÇELİK KUBBE'nin omurgasını teşkil eden teslimatta; tespit ve takip radar bileşenleri, füze fırlatma araçları, komuta kontrol ve haberleşme ile elektronik harp bileşenleri bulunmaktadır. Teslimat kapsamında çekili hava savunma top sistemleri, KORKUT paletli araç üzerinde namlulu hava savunma sistemi, HİSAR-A, HİSAR-O gibi alçak ve orta irtifa hava savunma füze sitemleri ile SİPER ailesinin bileşenleri yer aldı. ASELSAN'ın AESA tabanlı radarı ALP yine teslimata konu olurken uzun menzillerde ve alçak irtifadaki hedeflere yönelikte tespit ve takip imkânı sunmaktadır. Radar sistemleri arasında yine ASELSAN'ın araç üstü atış kontrol radarları ile HİSAR-O sisteminde kullanılan çekili KALKAN (2. Jenerasyon) radar bileşenleri bulunmaktadır.

Teslimatta çeşitli kabiliyetlerde elektronik harp sistemleri yer aldı. Bunlardan birisi doğrudan radar sistemlerine yönelik REDET iken diğeri muhabere sistemlerine yönelik olan PUHU sistemidir. REDET elektronik harp sistemi tümleşik yapısı ile hem elektronik destek (ED) hem de elektronik taarruz (ET) kabiliyeti ile hasım radar sistemlerin dinlenmesi, kestirilmesi ve bastırılıp karıştırılması gibi oldukça etkin bir görev profiline sahiptir. Teslimatta yine çok sayıda PUHU ailesinin elektronik destek (ED) aracı yer aldı. Bu sistemlerin hasım haberleşme sistemlerinin tespiti, takibi ve kestirilmesi gibi kabiliyetleri ile öne çıkarken ÇELİK KUBBE mimarisindeki gerek komuta kontrol bileşenleri ile gerekse de elektronik taarruz bileşenleri ile veri bağı sayesinde veri / hedef paylaşımı yapabilmektedir. Kısaca ASELSAN tek partilik bu teslimat ile günümüzün en modern ve kapsamlı hava savunma yaklaşımlarında birinin, ÇELİK KUBBE'nin kritik bileşenlerini TSK'ya teslim etti.

Stratejik Tesisler Hizmete Alındı: 14 Yeni Tesis

Teslimat töreninin gerçekleştirildiği ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi, başlı başına stratejik bir öneme haizdir. Avrupa'nın önde gelen entegre savunma sanayii tesisi olarak nitelendirilen bu merkez, Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin üretiminde kritik konumundadır. Törende hizmete alınan yaklaşık 280 milyon dolar değerindeki 14 yeni tesis, bu merkezin kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyarak, ASELSAN'ın seri üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 40'lık bir artış sağlamaktadır. SİHA'ların keskin gözü elektro/optik kameralar, hava savunma füzelerinin kritik bileşeni arayıcı başlıkları, radarlar ve elektronik harp sistemleri için yeni tesisler önemli seri üretim ve Ar-Ge kabiliyetleri kazandırmaktadır.

Geleceğin Teknolojisine Yatırım: Oğulbey Teknoloji Üssü

Törende öne çıkan bir diğer önemli gelişme ise temeli atılan 6500 dönüm arazi üzerine kurulacak Oğulbey Teknoloji Üssü oldu. Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayii tesis yatırımlarından biri olan bu proje, Türkiye'nin sadece bugünün değil, yarının teknolojilerine de talip olduğunun bir kanıtıdır. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bu yatırım tamamlandığında, binlerce mühendis ve teknisyene ev sahipliği yapacak olan üs, yeni nesil mühendislik çözümleri için merkez olacaktır. Avrupa'nın en büyük hava savunma sistemi üretim merkezi olacak. Mevcuttaki ASELSAN seri üretim kapasitesini tek başına iki katına çıkaracak kabiliyetle donatılacak Oğulbey'in 5 bin nitelikli istihdam oluşturması hedeflenmektedir. Kısaca burada geleceğin teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyon icra edilirken nitelik insan kaynağına yatırım yapılmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye uzun erimli ve hassas vuruş kabiliyetine sahip balistik / seyir füze sistemlerine yatırım yaparak vurucu gücünü, ÇELİK KUBBE ile hava savunmadaki etkinliğini artıracak adımlar atmaktadır. ASELSAN'da gerçekleştirilen ÇELİK KUBBE teslimatı, yeni tesislerin açılışı ve Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi ve gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Malazgirt, Sakarya ve 30 Ağustos'ta olduğu gibi milletin azim ve kararlılığının bir ürünü olan bu teknolojik zafer, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatlarından biri olarak tarihteki yerini aldı.