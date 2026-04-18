M. TAKİ KURTOĞLU

Yirmi birinci yüzyıl, tarih sayfalarında yerini aldığında "kutuplaşma" kavramının bu dönemin en belirgin toplumsal olgularından biri olarak anılacağını tahmin etmek güç değil. Özellikle sosyal medyanın neredeyse toplumun tüm kesimlerine nüfuz etmesi, yalnızca iletişim biçimlerimizi değil, düşünme ve konum alma reflekslerimizi de dönüştürdü. Artık fikirler daha hızlı dolaşıyor; fakat aynı hızla keskinleşiyor, sertleşiyor ve çoğu zaman karşıt uçlara savruluyor. Bu durum, farklılıkların zenginlik olmaktan çıkıp birer ayrışma hattına dönüşmesine zemin hazırlıyor.

Bu bağlamda, günümüzde kutuplaşmanın en görünür ve en canlı sahnelerinden biri olarak futbol taraftarlığı öne çıkıyor. Zaten doğası gereği rekabete dayalı olan futbol, taraftarlık üzerinden kimliksel bir aidiyet üretirken, sosyal medya bu aidiyetleri daha keskin sınırlar içerisine hapsediyor. Halihazırda kamplaşmış bir yapı sergileyen taraftar grupları, dijital mecraların etkisiyle yalnızca kendi içlerinde daha sıkı kenetlenmekle kalmıyor, aynı zamanda karşıt gördükleri diğer gruplara karşı daha sert ve dışlayıcı bir dil geliştirebiliyor.

Bunu anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Bir derbi maçının ardından sosyal medyada oluşan atmosfer, bu kutuplaşmanın en somut örneklerinden biri. Örneğin Türkiye'de oynanan bir Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından, maçın hakem kararları üzerine yapılan paylaşımlar kısa sürede iki ayrı "gerçeklik" üretiyor. Aynı pozisyon, bir taraf için açık bir hakem hatasıyken, diğer taraf için tartışmaya kapalı bir olabiliyor. Bu noktada mesele artık pozisyonun kendisi değil, o pozisyon üzerinden kurulan kimlik unsuruna dönüşüyor. Hashtag'ler üzerinden örgütlenen taraftar grupları, kendi gerçekliklerini güçlendirmek için adeta dijital bir kampanya yürütür.

Benzer bir durum, transfer dönemlerinde de kendini gösterir. Bir oyuncunun transferi söz konusu olduğunda, o oyuncu henüz sahaya çıkmadan "efsane" ilan edilebilir ya da tam tersi, daha ilk günden itibaren değersizleştirilebilir. Örneğin Avrupa'da bir oyuncunun büyük bir kulübe transferi sonrası, o oyuncuya dair geçmiş performans verileri seçilerek paylaşılır; olumlu veriler bir tarafça öne çıkarılırken, olumsuz istatistikler diğer tarafın argümanı haline gelir. Bu seçici veri kullanımı, sosyal medyanın sunduğu hız ve erişim imkânıyla birleştiğinde, taraftarların kendi pozisyonlarını daha da keskinleştirmesine neden olur.

Sosyal medyanın algoritmik yapısı da bu süreci derinleştirmektedir. Kullanıcıya benzer içerikleri sunarak onu bir "yankı odası" içerisine hapseden sosyal medya platformları, farklı görüşlerle temas etme ihtimalini azaltıyor. Örneğin bir taraftar sürekli olarak kendi takımını destekleyen hesapları takip ettiğinde, karşıt görüşlere neredeyse hiç maruz kalmaz. Bu durum, zamanla karşı tarafı anlamayı değil, onu tamamen reddetmeyi beraberinde getirir. İngiltere'de bir dönem taraftar grupları arasında yaşanan çevrimiçi tartışmaların, stadyum dışındaki fiziksel gerilimlere zemin hazırladığına dair örnekler de bu ilişkinin yalnızca dijitalle sınırlı kalmadığını gösterir.

Kimliksiz sosyal medya kullanıcıları ise bu kutuplaşmanın en keskin araçlarından biri. Gerçek kimliğini gizleyen bir kullanıcı, çok daha sert ifadeler kullanabilir. Bir futbolcunun kaçırdığı penaltı sonrası sosyal medyada maruz kaldığı hakaretler ya da tehditler, bu durumun en gözlemlenen örneklerinden biridir. 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde penaltı kaçıran İngiliz oyunculara yönelik ırkçı söylemler, sosyal medyanın nasıl bir nefret üretim alanına dönüşebildiğini açıkça göstermişti. Bu örnek, taraftarlığın nasıl hızla bir kimlik saldırısına evrilebildiğini de ortaya koyuyor.

Öte yandan, kulüp yöneticileri ve spor medyası da bu kutuplaşmayı besleyen bir dil üretebiliyor. Maç sonrası yapılan açıklamalarda kullanılan sert ifadeler, sosyal medyada çok daha hızlı ve geniş bir yankı buluyor. Bir yöneticinin hakem kararlarına yönelik sert eleştirisi, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorumla büyütülerek taraftarlar arasında yeni bir gerilim hattı oluşturabiliyor. Bu noktada sosyal medya, bilginin aktarılmasının yanında bilginin köpürtülmesi ve dezenformasyon işlevi de görüyor.

Tüm bu örnekler, futbolun birleştirici potansiyelinin nasıl aşındığını gözler önüne seriyor. Oysa futbolun farklı toplumsal kesimleri bir araya getirebilen nadir alanlardan biri olduğunu unutmamak gerekir. Futbol taraftarlığının en önemli özelliklerinden biri, farklı ekonomik ve sosyal sınıflardan insanları aynı takım etrafında bir araya getirmesidir. Özellikle geleneksel ve sosyal medyanın oyunun kendisi yerine takımların merkeze alındığı bir dil kullanmaları bu duruma hizmet ediyor. Günümüzün kutuplaşmış ortamında aynı maç, aynı pozisyon, hatta aynı gol bile farklı gerçeklikler üretebiliyor. Taraftarlık, ortak bir heyecanın paylaşımından çok, karşıtlıkların yeniden üretildiği bir zemine dönüşüyor.

Sonuç olarak, futbol taraftarlığı ile sosyal medya arasındaki bu etkileşim, günümüz kutuplaşmasını anlamak için güçlü bir örnek sunuyor. Rekabet ile düşmanlık arasındaki çizgi giderek silikleşirken, sosyal medya mecraları bu süreci hızlandırıyor. Bu nedenle, futbolun yeniden birleştirici bir zemin olabilmesi için yalnızca sahadaki oyuna değil, ekran başındaki dile de dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde, futbolun heyecanı yerini giderek daha derin ve kalıcı bir ayrışmaya bırakmaya devam edecek.

Sonuç olarak futbolun yeşil sahalardan dijital platformlara sirayet eden serüveni, futbolun özündeki 'oyun' ruhunu ciddi bir erozyona uğratmaktadır. Sosyal medyanın algoritmik yankı odalarında keskinleşen bu kutuplaşma, toplumsal dokumuzun en güçlü birleştirici unsurlarından biri olan sporu, ne yazık ki bir ayrışma aracına dönüştürmektedir. Sosyal medyanın kirlettiği pek çok alan gibi futbolu da temizlemeli, yeniden toplumsal mutabakatın ve ortak duyguların aracısı kılmak gerekir. Nihayetinde Türkiye adı duyulduğunda sporun gayesi, ortak bir rüyayı paylaşan güçlü ve büyük bir toplumun birlikteliğidir.