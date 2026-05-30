MURAT YILMAZ

Dünyada jeopolitik deprem, Türkiye'de ise CHP'deki siyasi deprem tartışılıyor… CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinden itibaren tartışılan 38. "şaibeli" kurultay davasında tedbirli mutlak butlan kararı çıktı. Böylece 38. Kurultayıyla gelen genel başkan, parti yönetimi ve yüksek disiplin kurulunun görevi sona erdi ve 3 Kasım 2023 tarihindeki genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu tedbirli olarak göreve getirildi. 38. Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun lojistik, siyasi ve kamuoyu desteğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel, genel başkanlıktan mahkeme kararıyla tedbirli olarak görevden alındı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden mahkeme kararıyla tedbirli olarak genel başkan oldu. Böylece CHP içinde mahkemeler üzerinden yürüyen parti içi iktidar mücadelesi, mahkeme kararıyla şimdilik karara bağlandı. Mahkemenin tedbirli mutlak butlan kararı, CHP içindeki mücadeleyi hukuki, siyasi ve fiili olarak kaçınılmaz bir hesaplaşmanın, adeta CHP iç savaşının önünü açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu hizbi acaba 13 yıl CHP'yi yönettiği ve dizayn ettiği halde 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Kurultayında nasıl yenildi? Başka bir şekilde soracak olursak Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi 13 yıl CHP'yi yeni baştan kurmuş olan Kemal Kılıçdaroğlu hizbini nasıl yenebildi acaba? Bugünkü krizin kökleri, bu sorulara hiziplerin birbirlerini ve kamuoyunu ikna edebilecek bir cevap verilmemiş olmasıdır. Özgür Özel, bunu kamuoyundaki değişim rüzgarının CHP delegelerini etkilemesiyle izah ederken Kılıçdaroğlu bunu delegelerinin iradesini fesada uğratan organize yolsuzluk fonları ve davalık olan şaibeyle izah ediyor…

Kemal Kılıçdaroğlu hizbine yakın isimler, hemen kurultay günlerinde kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlükleri ve delegelerin para ve türlü imkanlarla iradesinin fesada uğratıldığı iddialarını dile getirmişti… Ancak 4 ay sonra 31 Mart 2024 yılında yapılacak belediye seçimlerinde muhtemel başarısızlığın faturasını üstlenmemek için Kılıçdaroğlu hizbi, kurultaya ilişkin şaibe iddialarını siyasi ve hukuki zeminde dile getiremedi. Özgür Özel'in belediye seçimlerinde başarısız olacağı varsayımıyla Kılıçdaroğlu hizbi, 1 Nisan Hareketiyle parti içi muhalefet hazırlığına yöneldiler… Ancak CHP belediye seçimlerinde başarılı olunca 1 Nisan Hareketi başlamadan, sona erdi…

Seçim sonuçları, Kılıçdaroğlu hizbini gerilla tarzı muhalefete ve yeraltına itti. Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu ikilisi de Kılıçdaroğlu hizbini tasfiyeye yöneldi. Özel-İmamoğlu ikilisi bu noktada tarihi bir fırsatı kaçırdı. Kılıçdaroğlu hizbine partide yer açarak ve gelecek ufku çizerek anlaşmak yerine, Kılıçdaroğlu'nu tamamen tasfiyeye yöneldiler. Kılıçdaroğlu hizbi de parti kurullarında meşru ve siyasi bir muhalefet yapamaz hale geldikçe, Özel-İmamoğlu yönetimini yıpratmak için Kurultay sürecindeki tüm gayri hukuki ve etik dışı siyasi süreçleri hukuki mücadele zeminine zeminine yöneltti. 4-5 Kasım 2023 38. CHP kurultayıyla ilgili şaibe iddiaları, CHP delegeleri tarafından mahkemelere taşındı… Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bir çok CHP'li belediyenin CHP'de siyaseti finansman iddiasıyla başlayan ve şahsi çıkara dönüşen yolsuzluk ve yozlaşma iddiaları da mahkemelere taşınmaya başladı. Bu iddiaların ortaya çıkmasında da CHP'deki gerilla tarzı muhalefetin servis ettiği bilgi ve belgelerin oynadığı rol ileride daha çok tartışılacaktır. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na karşı başlayan yolsuzluk soruşturmasından sonra dahi, İmamoğlu ve Özel ikilisi, Kılıçdaroğlu ile şikayetçi delegelerle anlaşma yolu aramadılar… Özel- İmamoğlu'nun bu siyasi kibir ve hataları, kendilerine ağır hukuki faturalar çıkaracaktı…

Bu fırsat artık kaçtı. Taraflar birbirlerini adeta düşman olarak görüyor, birbirlerine hain, hırsız gibi ifadelerle hitap ediyorlar. Kılıçdaroğlu, mahkemenin tedbirli mutlak butlan kararından sonra, şimdiye kadar yeraltında ve dolaylı olarak hukuken yürüttüğü mücadelesini, açıkça siyasi bir zemine taşıyacağını ilan etti. Kılıçdaroğlu CHP'nin ahlaki problem yaşadığını ve CHP'yi arındıracağını açıkladı… Arınmanın sert bir tasfiye, hesaplaşma ve yüzleşmeyi beraberinde getireceği anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta 2026'da CHP genel merkezinde halkla bayramlaşma töreninde CHP'de şaibeli kurultay, ihanet ve yolsuzluk sürecinin tarihi ve siyasi hikayesini ilk defa kamuoyu önünde anlatacağını ilan etti. Kılıçdaroğlu cephesi, mahkeme kararı kesinleşene kadar CHP'de genel başkanlığı kullanarak arınma, tasfiye ve yeniden yapılanma için mücadele etmeye kararlı görünüyor... CHP genel merkezi önünde Özgür Özel'in kullandığı makam araçlarının haram araçlar etiketiyle satış için sergilenmesi, mücadelenin ne kadar sertleşeceğini ve yıpratma amaçlı olduğunu gösteriyor… Kılıçdaroğlu hizbi, bu şekilde partiyi yeniden dizayn ederek genel merkezi ve CHP il, ilçe yönetimlerini Özel-İmamoğlu ikilisinin elinden almayı planlıyor…

Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu hizbi ise mahkeme kararına ve Kılıçdaroğlu'na sert bir şekilde direnerek CHP teşkilatları ve CHP kamuoyunu motive ederek Kılıçdaroğlu hizbinin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Özel-İmamoğlu hizbinin Kılıçdaroğlu'na hain ve iktidarla iş birliği yaptığı iddialarıyla ağır hakaretleri tercih ettiği görülüyor. Ancak bu asabi tavrın arkasında yatan siyasi strateji ne olacak? Özel-İmamoğlu ikilisi CHP içinde kalarak mı, CHP dışında "yeni" bir parti kurarak mı siyasi mücadeleyi tercih edecekler? Özgür Özel ısrarla CHP içinde, "baba ocağında" mücadele edeceklerini söylüyor. Ancak mahkeme kararı kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı altında bir CHP olacak… Diğer taraftan 2027 sonunda bir erken seçim ihtimali de tartışılıyor…

Özel- İmamoğlu ikilisi siyasi kaderlerini Kılıçdaroğlu'nun arınma sürecine teslim etmeyeceklerine göre, bir siyasi strateji ve siyasi takvim geliştirmek zorundalar… Bu strateji ve takvim ne olabilir? Buradaki kritik husus CHP'deki büyük kitleyi yeni parti sürecine ikna etmek olacak… O yüzden Özgür Özel, CHP içindeki seçeneklerin tüketildiğini ve ayrı bir parti kurmak dışında başka çareleri kalmadığını CHP teşkilatı ve tabanına göstermek için hiperaktif bir süreç yürütüyor... Şimdiden Kılıçdaroğlu CHP'sinin ancak yüzde 3 oy alabileceğine ilişkin anketler yayınlamaya başladılar. Burada Özel-İmamoğlu hizbinin dikkat etmesi gereken ikinci husus yeni partinin kurulması, teşkilatlanması, propagandası ve seçime hazırlığı için gerekli zamanın planlanmasıdır. Özel-İmamoğlu bu hususları dikkate alan bir altın zamanlamayla CHP'den ayrılmayı meşrulaştıracak ve CHP tabanını ikna edecek bir strateji ve takvimlendirmeyi hesap etmeye çalışacaklardır.