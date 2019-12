Komik tabii ki. Hayır yani, başka biri yok muydu o açıklamayı yapacak? Yoktuysa, ihtiyaca binaen müttefikinizden isteseydiniz ya!

"Meral Hanım, ordan bir adet milletvekili göndersen; bir açıklama yapacağız da..."

Olmaz mı?

İllaki "Grup Başkanvekili" düzeyinde mi olması gerekiyor?

E siz de haklısınız.

CHP olarak, İP ve PKK'nın siyasi kanadı HDP'yle birlik olup Libya'yla yapılan uluslararası anlaşmaya ret oyu verdiğinizi düz bir milletvekilinin açıklaması hiç yakışık almazdı.

Peki, günübirlik de olsa İP'ten bir adet "grup başkan vekili" isteyemez miydiniz?

Yetişmez miydi?

O vakit bıraksaydınız da ittifakla aldığınız mahut kararı İP açıklasaydı. Denizdeki Sevr'i paramparça eden Libya'yla yaptığımız söz konusu anlaşmaya HDP'yle birlikte ret oyu verdiklerini (tabanlarına izah edemeyecekleri için) açıklamaktan imtina mı ederlerdi?

Tüm müstevlilerin karşı çıktığı (Libya ile imzaladığımız) "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na karşı CHP ve İP'le birlikte ret oyu kullandıklarını nasıl unutturacaklar peki?

"Size ne mi" dediniz, tamam, sonuç itibarıyla onda da haklısınız. Demek ki kala kala CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a mı kaldınız!

Ama bu da nerden bakarsanız bakın komik. "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok..." diyebilen bir insan evladının açıklamasından ne çıkar. Gelgelelim, Kılıçdaroğlu ondan daha az komik değil.

"Libya'da ne işimiz var" dedi iyi mi?

Sınırlarımızda "terör devleti" kurulmaması için yapılan Barış Pınarı Harekatı üzerine de "Ne işimiz var Suriye'de" demişti.

Bütün bunlar, "küresel iktidar yandaşı" olmanın doğal sonucudur.

Küresel iktidara muhalif olanlar harici ve dahili bedhahların her operasyonuna hazırlıklı olmak zorundadırlar.

Yeni Samanyolu TV tesmiye ettiğim FOX TV'nin Portakal'ı emekli amirallerimizden Cem Gürdeniz'in "Kanal İstanbul" projesi hakkındaki (teşrih masasına yatırılmaya değer) çekincelerini tıpkı eski Samanyolu TV gibi araçsallaştırdı.

FETÖ de algı operatörleriyle askeri vesayeti araçsallaştırarak Balyoz kumpasını gerçekleştirmişti. Portakal adlı o algı operatörü hepsinden daha maharetli. O kadar ki, hem amiralimiz Gürdeniz'i "Balyoz mağduru" diye sunuyor, hem de o kumpası gerçekleştirenleri her fırsatta arkalayabiliyor. Zaten araçsallaştırmanın dışında Cem Gürdeniz dahil hiçbir "Balyoz mağduru" zerre miskali umurunda olmaz. Şayet olsaydı, mesela, Barış Pınarı Harekâtı hakkında Cem Gürdeniz'in görüşlerine başvurmak yerine, "kafam karışık" diyerek başlattığı algı operasyonuyla Mehmetçiği adeta her akşam arkasından hançerlemezdi.

Hadi şimdi başvursun Cem Gürdeniz'in görüşlerine de görelim. CHP, İP ve HDP'nin ret oyu verdiği Libya'ya yaptığımız malum anlaşmanın "milat" olduğunu, Türkiye'nin bu muhtırayla Sevr'i parçaladığını, KKTC dışında bir ülke ile ilk kez münhasır ekonomik bölgenin batı sınırını bu anlaşma sayesinde çizdiğimizi ve artık üstünlüğün Türkiye'ye geçtiğini söylüyor.

Söyleşi yapmasından geçtim, amiralimizin bu görüşlerini bile aktaramaz. İşi gücü yalan dolan, işi gücü manipülasyon pornosu yaparak haberleri çarpıtmak.

Bazen keşke CHP Genel Başkanı bu çocuk olsaydı diyorum, en azından taşlar yerine otururdu.