İran 79'da devrim yaptı diye tüm mal varlığına el koyan ABD, şimdi de Taliban yönetimi ele geçirince Afganistan Merkez Bankası'nın rezervlerine el koydu.

Lafın düzünü edecek olursak:

Aradan 40 yılı aşkın süre geçti ama ABD haydutluğunda zerre değişiklik olmadı.

Hadi İranlılar "Amerika'ya ölüm" sloganları atıyorlardı; Taliban henüz ABD karşıtı tek bir laf etmedi.

Hatta, Afganistan'ın yönetimini ABD ile "uzlaşarak" ele geçirdiklerini iddia eden bir yığın zevat var.

Afganların mal varlığına "yaptırım kozu" mesabesinde el koydukları anlaşılıyor.

Taliban'ın politikalarına bağlı şekilde ya çözecekler ya da çökecekler!

Şimdilik şunu diyebiliriz: ABD, sonuç itibarıyla, Şii İran'a da Sünni Afganistan'a da tarifeyi değiştirmedi.

Malumunuz, ABD İran'dan kovuldu ama İran'ı asla rahat bırakmadı. Saddam Irak'ını tam 8 yıl İran'la savaştırdı. Milyonlarca insanın katledilmesine neden oldular. Şimdi de ambargoyla İran'ı boğmaya çalışıyorlar!..

***



İran'ı rahat bırakmayan Amerika, Afganistan'ı rahat bırakacak mı peki?

Cevap belli: Alacakları randımana bağlı

Taliban'ın ilan ettiği Afganistan İslam Emirliği şayet Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi hareket ederse her daim ABD'nin desteğini görür. Komşularıyla barış içinde bağımsız politikalar izlemeye kalkışırsa da ABD'nin her türlü şeytanlığına maruz kalacaktır.

ABD, Afganistan'ı fiilen işgal ederek bölgede yapmak istediklerini yaptı, artık başka bir "evreye" geçti

Sovyetler Birliği'nin 12-13 yıl süren Afganistan işgaline karşı Brzezinski'nin Yeşil Kuşak Projesi'ni devreye sokarak "mücahitleri" destekleyen, Sovyetler'in işgaline son vererek dağılma sürecine öncülük eden, Taliban'ın Usame bin Ladin'i teslim etmeye yanaşmamasını bahane ederek Afganistan'ı ve Irak'ı işgal eden ABD, Afganistan ile alakasını hiç keser mi?

Daha çoook ekmek yemeye çalışacaktır!..

Zaten Afganistan'ı işgal etmekten daha fazla randıman alacağına inanmasa kolayına bırakıp gitmezdi.

Bir planı var besbelli...

***



ABD bakalım Türkiye ile yapamadığını Taliban Afganistanı'yla yapabilecek mi?

Mesela, mezhep asabiyeti üzerinden Afganistan - İran savaşı çıkartıp, Ortadoğu'da sonu gelmez mezhep çatışmalarının fitilini ateşleyebilecek mi?

Tehlike budur!..

Kissinger'ın 11 Eylül 2001 saldırısının ardından, "Bundan sonra çatışma Müslümanların arasında olmalıdır..." diyerek gösterdiği hedef budur.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, "Batı, Müslümanları birbirine kırdırmaktan vazgeçmeli..." ifadesiyle deşifre ettiği proje budur

İsrail'in aşerdiği de budur

Aslında "Büyük Ortadoğu Projesi" de nihayetinde bundan ibaretti.

"Çözüm süreci" muhabbetiyle ötekini Şii / Alevi üzerinden tanımlamaya çalışan projenin İdris-i Bitlisi ayağı çok zayıftı, ilk dalganın altında kaldı.

Wikileaks belgelerinde açık seçik belirtildiği üzere Sayın Erdoğan da tuzağa düşmedi.

Dick Cheney'in ulusal güvenlik danışmanı John Hannah da zaten bunun için Foreign Policy dergisinde şunu yazdı: "Erdoğan'ın, Türk ordusunu, Suriye'de 'süregelen karışıklığı' neticelendirmek için kullanmak istememesine Obama çok bozuldu..."

ABD'nin yeni planı / "tuzağı" da bozulacaktır.

Çin'in Taliban Afganistanı'na ilk günden gösterdiği yakınlık, İran'la her geçen gün artan stratejik ilişkisi, Afganistan - İran mezhep çatışmasına karşı güvence olmasa da önemli bir "dalgakıran" olacaktır.

Türkiye ve Pakistan'ın Taliban Afganistanı'yla kuracakları ilişki ise belirleyici olacaktır.

Rusya ve Hindistan'ın endişesi anlaşılır bir şeydir. Lakin Rusya bu endişeyi ABD'nin kullanmasına izin vermeyecektir. Rusya nezdinde Türkiye'nin rolü "dengeleyici unsur" olarak hayati önem arz edecektir.