Liseli aşık gibiler

Günaydın'ın usta kalemi Sinan Özedincik son bir haftanın magazin gündemini Sabah.com.tr okurları için yakın markaja aldı.

Marilla Erçik - Sabah.com.tr



Golden Globe'un Türk lokumu!

Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre ödülleri geçtiğimiz Pazar günü dağıtıldı. Ödül töreninde Meltem Cumbul da "Uluslararası yıldız oyuncu" unvanıyla çıktığı sahneden, barış mesajı verip zafer işareti yaptıktan sonra, yani yaklaşık 30 saniye içinde indi. Amerikan medyasının çok da anlam veremediği bu olay, tabii ki geçen hafta Türkiye'nin magazin gündeminin baş maddelerinden biriydi...

Meltem Cumbul'u radyocu olduğu günlerden beri tanırım. İşinde çok hırslı, oyunculuğa kendini adamış biridir. Gördüğüm en zeki, en kaliteli insanlardandır. Bu yüzden yapılan linç kampanyasına katılmıyorum. Meltem'i tanısa herkes yazdıklarına ve söylediklerine pişman olurdu. İlk günden itibaren çizgisini hiç bozmadı Meltem. En yakın olduğu gazetecilerle dahi mesafesini her zaman korudu, yaşadığı medyatik ilişkilerinde gazetecilerle aynı mesafede kaldı. Bu yüzden Meltem konusunda bir şey yazarken, ben şahsen kendisini ayrı bir yere koyuyorum. 20 yıl önce tanıdığım Meltem neyse, yeni Meltem'de aynı. Bu yüzden Golden Globe'daki duruşu, konuşması gerçek Meltem'di. İçten ve samimiydi. Bunu anlamak için onu tanımak gerek.

#Sayfa#

Ajda'ya yalan yakışmaz!

Zamanında aşk haberlerini yalanlayan Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun Temmuz ayında Samsun'da çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Çavuşoğlu'nun Pekkan'ın konserinden sonra verdiği partide çekilen fotoğrafta ikilinin birbirine sarıldığı görülüyor.

İlk günden itibaren ne Ajda ne de Bülent Çavuşoğlu kriz durumunu yönetemedi. Artık Bülent Çavuşoğlu'nun gazetelere gönderdiği tekzip metinlerinden anlaşılıyor ki, TMSF ile yürüttüğü iş hayatında sıkıntılar yaşıyor. Bir yandan boşanma süreci, bir yandan iş hayatındaki sıkıntılı ve sancılı günler, sürekli açıklama yapmasına neden oluyor. Bu ilişki ya yaşanmış ya da yaşanmak üzereyken bitmiş… Ama bal gibi ortada bir durum var, bu saatten sonra artık ancak bu çocuk kandırırlar. Aslından bu duruma gelinmesindeki en önemli etken çıkan haberler değil, Ajda Pekkan'ın Ayşe Arman'a verdiği röportaj. O röportajda Pekkan öyle mesajlar verdi, öyle göndermeler yaptı ki, herkes bu ilişkinin ya yaşandığını ya da yaşanabileceğini anladı. Ajda Pekkan hiç konuşmasaydı bugün artık bunlar konuşuluyor olmayacaktı. Çünkü Bülent Çavuşoğlu keskin bir dille yalanlarken Pekkan açık kapı bıraktı. Sonra o da yalanlayamaya başladı ama artık iş işten geçmişti… Kimse bu fotoğraf masum bir sarılma diye birbirini kandırmasın. Pekkan'ın yüzü, Çavuşoğlu'nun duruşu her şeyi anlatıyor!

#Sayfa#



Avşar ile Dereli liseli aşıklar gibi!

Hülya Avşar - Mehmet Dereli ilişkisi, magazin dünyasının geçen hafta en çok konuştuğu konuydu. Avşar'ın bu ilişkide gerçek aşkı bulma ihtimali ne?

Hülya Avşar pek çok zaman olduğu gibi yine en çok konuşulan isim olmayı başardı. Bu olayda da kendi üslubunca Dereli ile gazetecilerin önünde flört ediyor. İlişkiyi onaylıyor gibi yapıyor, ama "Dereli'ye sorun" deyip topu üstünden atıyor. Eskiden de "Sadettin Saran'a sorun" derdi. Liseli aşıklar gibi telefonda flört ediyorlar. Avşar aşkı buldu demek için çok erken, gerçek aşkı buldu demek içinse çok çok erken. Bu dünyada insanların son anda ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir bakarsınız bir sabah "gözünün üstünde kaş vardı" bu iş olmadı deyiverir. Ancak belli ki bu iş Dereli'nin hoşuna gitmiş. Biber Bar'da rastladığı gazetecilere, "bugün yarın çekersiniz" demesi ilginç. Bir de tabii cep telefonu ile konuşuyor gibi görüntü vermesi, "Bakın Hülya ile telefonlaşıyoruz" der gibi hareket etmesi… Sonu hayırlısı olsun derim!

#Sayfa#