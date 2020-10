Ortak dil şart

“Normal zaman olsa deplasmanda oynamak dezavantaj derdik. Şimdi ofansif aksiyonlarda olacak gözümüz. Rakip ceza alanında birbirini anlaması gereken oyuncuların ortak dil oluşturması gerek”

Zirveyi kovalayan Fenerbahçe, milli ara sonrası İzmir deplasmanına çıkıyor. Bir hafta sonra da Trabzon maçı olduğu düşünülürse Göztepe karşısında nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Normal zaman olsa deplasman için dezavantaj derdik. Seyirci yoksa ya da az sayıdaysa problem de az. Yeni yapılanma içinde ofansif aksiyonlarda olacak gözümüz. Bekleriyle kenarları iyi kullanan bir F.Bahçe var. Rakip ceza alanında birbirini anlaması gereken oyuncuların ortak dil oluşturması gerekiyor. 15 günlük arada neler olmuş göreceğiz.



SERDAR İÇİN FIRSAT

Cezalı Lemos yok. Yerine Serdar Aziz olacak. Artı mı eksi mi? Lemos ve Tisserand iyi bir ikili oldular. Eksik kalmaları her zaman dezavantaj. Ama kadro genişliği içinde bunu giderebilirler. Serdar da Sadık da bu yükü kaldırabilecek oyuncular. Ayrıca Serdar'ın yedek kulübesini hak etmediğini göstermesi için de bu maç bir fırsat. Rekabeti kaldırabilecek mi, yoksa vaz mı geçecek?



FORMDA İLK OYUNCU!

Milli Takım'dan moralli dönen Ozan'ın performansı takıma nasıl yansır? Ozan üç maç oynadı, yorgun geldi takıma. Ama moral olarak da en üst seviyede. Bu rakibin de dikkatini çeker. Oyun stilini değiştirip, tek top yapmaya başladı ve verimini de arttırdı. Şu anda forma onun hakkı. Bu sezon Fenerbahçe'de "formda" dediğimiz ilk oyuncu... Erol Bulut da bu ağacın meyvesini yer.



ALTAY ALTERNATİFSIZ

Son iki maç kalesinde devleşen bir Altay var… Altay'la nereye kadar gider? Gol bulmak için risk alan her takımın, kalecisine ihtiyacı var. Altay geçen sezon acemilik dönemini geçirdi. Çok hatalar yaptı... Şimdi de yapıyor ama bunu kapatabilen bir takım kalitesi oluştu. Hepsi birbirini tamamlamaya başladı. Seçeneksiz tek oyuncu Altay. Hepsinin alternatifi var ama kaleci Altay'ın yok.



SOLDA BELİRSİZLİK

F.Bahçe kendisi gibi ligde yenilgisi olmayan Göztepe'ye konuk olacak. Lemos kırmızı kart cezalısı. Ağrılarına rağmen dün takımla çalışan Gökhan Gönül de kafilede yok. Lemos'un yerine Serdar Aziz'in, Gökhan'ın pozisyonunda Nazım Sangare'nin forma giymesi bekleniyor. Altay'ın önündeki savunma dörtlüsü, Nazım, Serdar, Tisserand, Caner'den oluşacak. Teknik direktör Erol Bulut, kanatlarda belirsizlik yaşıyor. Sol tarafta hem Thiam hem de Ferdi denendi. Son karar bugün.



19 SENEDİR KAZANAMIYOR

GÖZTEPE ile 53. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir'deki son galibiyetini 19 yıl önce 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. Sonrasında Süper Lig'den düşen ve 2017-18'de yeniden yükselen Göztepe, sarı-lacivertlileri konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.