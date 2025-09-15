GÜRCAN BİLGİÇ

İki takım açısından da kritik maçtı. Fenerbahçe zaten sezon başından beri bıçak sırtında oynuyor her karşılaşmayı. Maç bittiğinde belki de ofansif olarak rekorlar kırmış ama tek golde kalmış bir Fenerbahçe vardı. Onuachu'nun faulden dönen golünün ardından Okay'ın 20'de gördüğü kırmızı kart geldi. Fatih Tekke'nin takımı futbol oynamaya gelmişken, 5-3-1'e dönerek kapandı. Tedesco'nun takımı, rakibe deplasmanda oynadığını hissettiren coşku ve agresiflikle oynadı. 90 dakika dolduğunda Trabzonspor'un gol arama için yaptığı hamlelerde "sıfır" yazıyordu. Yenik durumdaki takımın "1-0"ı korumak için kendi ceza sahası önünde kümelenmesi ilginç esasında. İrfan Can girdikten sonra Mert Müldür'ü göremedik oralarda. Visca'ya yaptığı gol olamayan pas ile de maçı bitirdi. Oosterwolde'yi de eklersek, "iki sakar" böylesine bir maçı rakibe hediye edeceklerdi. Kerem Aktürkoğlu maça hükmetti adeta. Çok istekli, akıllı oynadı. Mourinho sonrasındaki ilk değişim neydi? 9 kişi kalan rakibin üstüne gitmeyi "anlamsız" gören bir teknik adamdan, 1-0'ı rakip sahada yapacağı paslarla korumak isteyen Tedesco'ya… İkinci yarıdaki oyundaki coşku eksikliğini biraz tabelaya, biraz da çarşamba oynanacak erteleme maçına bağlayabiliriz. İlk yarı için kritik karar anlarındaki pas kalitesinin düşüşü eleştirilebilir.