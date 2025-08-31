Galatasaray kazandı ama madalyonun dün gece iki yüzünü gördük. İlki G.Saray kötü de oynasa, top da kaybetse öyle önemli golcüleri ve öyle önemli hücum oyuncuları var ki her an skoru değiştirebilirler. Bu yan top olabilir, duran top olabilir ya da aniden kapılan bir top olabilir. Mesela Sanchez, kornerden gelen topa mükemmel yükseldi, golü yapabildi. Osimhen'in, Abdülkerim'in harika ortasında Samet'in arkasına koşup kafayı vurabilmesi tam bir golcü özelliği. Son golde de İcardi sadece golü attı. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. G.Saray'ın defans anlayışı çok sorunlu. Sezon başından beri belki sadece bir gol yediler ama Şampiyonlar Ligi'nde elin oğlu, adamı elek gibi yapar. Mesela yedikleri gole bakalım, bence kabahat Torreira'da değil. Torreira'ya pası veren kaleci Günay'da. Günay, Torreira'ya pası verirken arkasındaki adamın bastığını görüyor. O pası neden Torreria'ya veriyorsun? Torreira kaptırıyor, akabinde de gol geliyor. Dün gece Rize iki gol attı, ofsayt diye sayılmadı. İkinci yarıda da önemli pozisyonları var. Çok tuhaf belki ama yakaladıkları pozisyonlar en az G.Saray kadar.

Hakem Ali Yılmaz, oyun genelinde iyiydi. Ama başta Lemina olmak üzere, birkaç mutlak sarı kart hatası yaptı. Rizespor'un iki golü iptal edildi ofsayt diye, biri çok açık, diğeri sadece 5 santimetre. Belli oranda da teknolojiye güvenmekten başka çaremiz yok.