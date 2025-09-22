Fenerbahçe her geçen hafta şampiyonluk yarışından biraz daha uzaklaşıyor. Üstelik dün geceki tablo korkunç. Neredeyse bir devre bir kişi fazla oynamasına, maçın başında golü de bulmasına rağmen ikinci yarıda çok net ancak amatör takımların yapacağı bir markaj hatasıyla golü yiyip puanı verdiler. Daha vahim tablo şu; tüm maç boyunca Fenerbahçe'nin 'ah-vah' dedirtecek gol pozisyonu neredeyse yok. Oyunun hemen başında İrfan Can'ın ortası Kerem'in de Asensio'nun önüne bıraktığı top gol oldu, fakat ondan sonra Fenerbahçe hiçbir şey oynamadı. Fenerbahçe yavaş oynuyor, pas üstüne pas yapıyor ama pozisyon üretebiliyorlar mı kesinlikle hayır… Üstelik fevkalade bir hakem, iyi niyetli bir rakibe rağmen iki puan daha kaybedip, büyük sıkıntıya girdiler.

Gelelim seçime; 7 yıllık başarısız başkan, kaybetti ve Sadettin Saran yeni başkan oldu. Asıl kaos şimdi başlıyor. TFF, UEFA, FIFA talimatları çok açık. Direkt ya da dolaylı bahis işiyle uğraşan kişi futbol kulüplerinde görev alamaz. Dolayısıyla başkan hiç olamaz. Sadettin Bey devredecek diyorlar ama bahis aracı kurumu bakkal dükkanı değil. Devrettim demekle olmuyor. Üstelik TFF kendisine üç yıla kadar ceza vermek durumunda. Düşünebiliyor musunuz olan camiaya oluyor. "Başarısız başkandan kurtulduk, şimdi yine büyük bir kaos bizi bekliyor" diyorlar.