Öncelikle Sergen Yalçın'ın müthiş stratejik planıyla iftihar edebiliriz. Ama herhalde Sergen Yalçın da Ndidi'nin hatasını öngörmemiştir. İlk yarıda G.Saray tüm rakiplerini ezdiği RAMS Park'ta iki pas yapamadı. Torreira, İlkay ve Lemina nefes alamadılar. Beşiktaş bire biri çok iyi uyguladı. Onlar etkisiz olunca da ne Barış ne Yunus ne de Osimhen istediği topları alamadı tabii ki. Sergen Yalçın'ın kapanıp orta sahayı kilitleyip, kapılan uzun toplarla pozisyona girme planı ilk yarıda sonuç verdi. Orkun kaptı, Cerny'ye verdi, Cerny asistini yaptı, kaleciden dönen topla da Beşiktaş öne geçti . Yine ilk yarıda Beşiktaş kazandığı topla çok çabuk çıktı. Rafa Silva, kaleci Uğurcan ile karşı karşıyayken ceza alanı dışında Sanchez tarafından durduruldu ve kırmızı kartı görüverdi. İkinci yarı işler G.Saray için kötü, Beşiktaş için olağan şekilde giderken sahneye Beşiktaşlı Ndidi çıktı. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla debelendi, Torreira tıklayıverdi, İlkay da golü yaptı. Beşiktaş kazanabileceği maçı Ndidi'nin işgüzarlığı yüzünden kazanamadı. Ama G.Saray'ı ilk defa bir derbide bu kadar kötü gördük. Gelelim hakem Yasin Kol'a... Kardeşim okyanusu geçip derede boğuluyorsun. Aslında maçı çok iyi yönetti ama iki hata yaptı ki amatör kümedeki hakemler yapmaz. Oyun başlamış, 'Oyuncu değiştiriyoruz' diyorsun, oyunu durduruyorsun. Kural hatası değil ama saçmalık! Yardımcı hakem ofsayt kaldırıyor, 'Tamam, oyna avantaj' diyorsun, Sallai çok önemli pozisyonda ilerliyor, avantajı kesip düdüğü çalıyorsun. Bu işte çok önemli bir hata.