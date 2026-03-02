Hasar çok büyük… Fenerbahçe inişli-çıkışlı grafiğine devam ediyor. Trabzon'da mükemmel oyun, önemli galibiyet, ardından Kasımpaşa'da kaybolan puanlar. Sonrasında Nottingham Forest'te çok iyi oyun hatta turu getirebilecek önemli pozisyonlar var ama dün gece Fenerbahçe diye bir takım 70 dakika yok.

Önce Ederson'dan bahsedelim. Yediği iki golde de ağır sıkıntı var. İlk golde sıfırdan golü yiyor. İkincisinde de vurulan kafayı kalenin içine yumrukluyor. Böyle bir dünya yıldızı kaleci olmaz. Fenerbahçe ilk devre hiçbir şey yapmadı. Kerem'in karşı karşıya kalıp kötü vurduğu pozisyon dışında da pozisyonu yok. İkinci yarıda Antalya ikinci golü de buldu. İşte hayaller orada bitti. Ardından Cherif'in kafa golü ve hemen arkasından da Veysel'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe umutlandı. İşte bundan sonra Fenerbahçe döndürebilir diye düşündük. Aslında çok istediler. Pozisyonlar da buldular ama başaramadılar. Puan farkı 4'e çıktı. Artık bu haftalarda kaybedilen her puan şampiyonluktan biraz daha uzaklaşmak demek. Hakem Alper Akarsu'yu beğendim. Bazı faul hataları yaptı ama özellikle topa yapılan hareketleri çok iyi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarda ise devam kararı doğru.