Barcelona'da Sergi Roberto, gelen yeni transferler ne zaman hayal kırıklığı yaratsa İsviçre çakısı gibiydi bir zamanlar. Sezonda 7 mevki dolandığı olmuştur. G.Saray'da Barış Alper Yılmaz... Dün sağ bekle birlikte beş farklı göreve soyunan Barış aslında takımın yanlış transfer politikasının da bir fotoğrafı. Bir sağ açık ve gelecekte son vuruşunu düzelttiğinde santrfor olması beklenen Barış, Okan Buruk için can simidi. O söz öyle değil ama bugün böyle: "Bir adamı forvet oynatmayabilirsiniz ama içindeki forveti çıkartamazsınız." Hücum hattı dışında pozisyon disiplini olmaması normal, defansta adam karşılarken savruk olması, dün hem kendi kalesine attığı gol hem de Ümraniye kalesine yolladığı kafa vuruşu da bunun belgesi. Fizik olarak diri ve inatçı karakteriyle ideal 11 oyunculuğundan jokerliğe doğru koşusu ona fayda getirecek mi? Eyüp Aydın "futbolcu", alacağı da çok yol var. Dün Demirbay'ı derinde kullanan Eyüp ve Berkan'ı ön alan baskısına gönderen Okan Buruk'un kadrosu elbette ki Trabzonspor maçının hesabı kitabıyla yapılmıştı. Aktürkoğlu'nun artık bir klasiği. Ancak gol attığında ne kadar büyük futbolcu olduğunu hatırlayan karakteri onu hep zorladı, yine zorluyor. Sahada 8 yerli, iki yabancı ve bir de futbola yabancı Halil… "Bir futbolcu futboldan bu kadar nefret etmemeli" ile çıkan G.Saray'da Kerem Demirbay'ın 3 asisti, gol olmasa da iki frikikte usta vuruşları Trabzonspor deplasmanı öncesi, dünün tabelasından da önemli…