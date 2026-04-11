FATİH DOĞAN

F.Bahçe mağlubiyeti, hakem sendromunun depreşmesi ve bu sezon Sergen Yalçın liderl-i ğinde derbi kazanamayan bir takım durumuna düşmenin bindirildiği yük, Beşiktaş'ı can sıkıcı bir durumun içine sokmak üzereydi. Antalya galibiyeti, başta taraftar olmak üzere takıma ve camiaya derin bir 'OH' çektirdi. Maçın yıldızının Hyeon-gyu Oh olması, geceyi daha da anlamlı hale getirdi. Beşiktaş'un haftayı kayıpla kapatan ensesindeki Göztepe'den uzaklaşması, bu fotoğrafı tamamladı. Taraftar derbi yenilgisine rağmen istekliydi, takım daha dinamik ve derbiyi unutturmak istercesine gayretliydi. Sadece Orkun ve Oh değil, diğer oyuncular da öz güvenli ve gayretliydi. Golü atıp hamile eşini selamlayan Jota Silva, "Beni görün" dercesine iyi oynadı, Oyunda daha fazla kalmayı hak etmişti. Bir de Emirhan'ın, Beşiktaş 2-0 öndeyken yaptığı hata... Öz güven iyidir ama fazlası başına iş açabilir. Emirhan'ı severim. Beşiktaş'taki en iyi sol stoper. Bana göre A Milli Takım'da da olmalı. Ancak rakip kendi alanına kapanmışken stoperin çalım atmaya çalışıp kontra yedirmesi ve gole sebep olması anlaşılır bir hareket değil. Basit ve güvenli oymama çizgisinden çıkmamalı ki önü açık olsun. Beşiktaş geceyi mutlu kapattı. Ancak bir konu var; dikkat çekmeden geçemeyeceğim. 100. yılın şampiyon hocası Lucescu daha güzel uğurlanmalıydı, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve bir yönetici Romanya'ya gitti. Başkan Adalı hastalanmasa o da gidecekti kabul. Ancak Lucescu'nun, Beşiktaş özelinde çok daha iyi bir anmayı hak ettiğini düşünüyorum