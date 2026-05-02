FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına Sergen Yalçın'ın kâğıt üzerinde riskli diyebileceğimiz keskin rotasyonuyla çıktı. Maçın ilk yarısı net bir çelişki vardı. Oyun ortada, tempo tartışılır, ama skor netti. Beşiktaş, Jota Silva farkıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ancak Beşiktaş alıştığı ritmi bulamadı; oyun kopuk, tempo düşük, organizasyon zayıftı. Gaziantep daha istekliydi, oyuna daha fazla dokundu. Jota Silva'nın önde oynayıp penaltı da alan yüksek performansını görenler, teknik ve hızlı Jota'dan yeteri kadar verim alınmadığını sorgular, "Cengiz'e verilen şansın yarısı Jota Silva'ya verilse neler olurdu?" sorusunu sorardı. Futbolda bazen plan değil, an belirler. Jota Silva bir penaltı kazandırdı ve tüm dengeyi değiştirdi. Beşiktaş az üretti ama maksimum verim aldı. Gaziantep'in ilk 65 dakikada 3'ü Bayo'nun gittiği, 4 net pozisyon üretti ki her şeyi değiştirebilirdi. Kaçan üç net pozisyonda Uduokhai'nin hataları dikkat çekti. Stoperde Djalo gününde olmasa bu sonuç daha farklı olurdu.