İSKENDER GÜNEN

Maçın başlangıcında her iki takım arasında rekabeti düşündüğümüzde Trabzonspor'un attığı golle başlayan bir müsabaka. İlk 30 dakikalık süreçte oyunu kontrol eden, üstünlüğü ele alan takım Trabzonspor. 1-0'dan sonra Augusto'nun direkten dönen topu ve Onuachu'yla gelen gol... Böylesi bir deplasmanda 2 farklı öne geçtikten sonra moral motivasyonun en üst düzeyde olduğu yerde Savic gibi deneyimli bir oyuncunun yaptığı çok büyük hata ve ardından Rizespor'un gelen golü... Trabzonspor'un orta alanda farkı yaratabilecek oyuncusu Oulai... Top saklama becerisi, öne oynama düşüncesi ve de dribbling özelliği üst düzeyde bir isim... Önde sorunların başında top saklama becerisi olmayan oyuncu eksikliği var. Nwakaeme gibi bir oyuncu eksikliği hissedilmekte. Çünkü öne giden her topta kayıplar yaşandığı anda sorunlar ortaya çıkmakta. Maçın özellikle ikinci yarısında 2-1'den sonra Rizespor'un ortaya koyduğu direncin en önemli sebeplerinden birisi bu. Kabul etmek gerekir ki sezon başından beri kadro zenginliği istenilen düzeyde değil. Ama baktığımız zaman Trabzonspor'un bugün geldiği nokta ve de aldığı puanları saygıyla değerlendirmek gerekir. Çünkü bu kadar genç oyuncuların bir takım içerisinde olduğu ve de kenardan gelebilecek yeterli oyuncuların olmadığı bir takım olan Trabzonspor'a şapka çıkarmak lazım... Sonuç olarak Trabzonspor, her geçen gün oyun ve de sonuç olarak istenilen, arzu edilen, beklentileri karşılayan bir takım olmak yolunda...