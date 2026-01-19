İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor, 1 puanın bile kazanç olarak görülmesi gereken bir maçta Muçi'nin bireysel becerisiyle attığı golle zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndü. Arnavut futbolcu, geldiğinden beri takıma yaptığı katkı tartışılmaz. Kocaelispor kendi sahasında mücadele gücü yüksek ve maç süresince temaslı oynayan bir takım. İlk yarıda her ne kadar Trabzonspor topa sahip olan taraf olsa da hücumda üretkenlikten uzak bir oyun ortaya koydu. Kocaeli'nin çabuk ve hızlı atak girişimlerini gördük. Üçüncü bölgede kaybedilen toplarda önde oynayan Muçi, Oulai, Zubkov ve Augusto'nun oyundan düşmeleri bütün yükü orta alan ve savunmaya bıraktı. Oulai ve Folcarelli şu an Trabzonspor'un en önemli iki oyuncusu. Önden hiçbir yardım gelmediği ve orta sahada eksik yakalandıkları sürelerde bile mükemmel bir mücadele ortaya koydular. Trabzonspor'un yediği gol ise orta alanda Mustafa'nın kaptırdığı toptan sonra 4 kez topu kazanma şansı varken art arda yapılan hatalardan kaynaklandı. İlk yarının son dakikalarında Trabzon'un golünde Augusto'nun mükemmel zamanlaması öne çıktı. Alınan 3 puan, 2. yarıya moralli başlamak için büyük önem taşıyor ama sorunları görmek ve çözüm üretmek gerekiyor. Önce Onana'nın topu oyuna sokarken attığı kendi arkadaşlarını zor durumda bıraktığı paslar var. Önde de çok fazla top kayıpları düşündürücü. İki kenarda ise bu sistemin daha üretken olması için mutlak organize atak girişimleri gerekiyor. Sol kenar en sorunlu bölge, sağ kenarda ise Zubkov yetenekli futbolcu ama daha fazla sorumluluk almak zorunda.