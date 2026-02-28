İSKENDER GÜNEN

Alınan 3 puan önemli. Çünkü üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve bundan sonraki karşılaşmalar için özgüveni artırmak açısından değerli. Fakat sonuç ve alınan 3 puan her ne kadar önemli de olsa ortaya konulan oyundan söz etmek gerekmekte. Fatih Tekke'nin Gaziantep maçıyla başlayan ve bu maçla da devam eden bir oyun formatı var. Teknik adamın kararlarına saygı duyulması gerekiyor. Ama bu maçta bir kez daha görüldü ki sorunlar öne çıkmakta. Maçın ilk yarısında temponun ve coşkunun Trabzonspor adına olmadığı, topa daha fazla sahip olmalarına rağmen üretkenlikten uzak bir oyun ortaya çıktı. Orta alanda Oulai ve Bouchouari son derece etkisiz ikili. Folcarelli olmadığında orta alanda sorunlar baş gösteriyor. İlk yarının Trabzonspor adına tek olumlu atağı Ozan-Muçi arasında ikili oyun, Ozan'ın asisti ve Onuachu ile gelen gol oldu. Karagümrük'ün attığı golde ise Savic'in hatası büyüktü.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri ve duran top kaynaklı gelen iki gol Trabzonspor'u rahatlattı. Bir başka gerçek var ki oyuncunun bölgesi değiştiğinde performans düşüklükleri var. Örneğin Batagov ve Mustafa'nın bulunduğu sol kenar ofansif anlamda hiçbir katkı yapamadı. Batagov savunmanın ortasında takıma çok daha fazla katkı yapan bir isim. Bir başka sözümüz ise taraftara… Süper Lig'de takımınız 3. sırada ve daha üst sıralar için ümidi hâlâ var. Bazı taraftar gruplarına ceza verilse bile diğer futbolseverler nerede? Böyle bir durumda takıma destek vermeniz ve ona sahip çıkmanız gerekmez mi? Bu durum ne yazık ki Trabzonspor gibi bir büyük takıma yakışmıyor. Yazık!