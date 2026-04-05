İSKENDER GÜNEN

Fatih Tekke, başından beri kadroda önemli sorunlar olmasına rağmen her maçtan sonra eleştiri yağmuruna tutulan bir teknik adamdı. Kadro zaafına rağmen tüm bunların üstesinden geldi. Bugün gelinen noktada gördük ki en önemli oyuncularından yoksun olsa da G.Saray gibi ligin en üstünde olan ve kadro zenginliği olarak Trabzonspor'un kat kat üstünde olan bir takıma karşı oynadığı oyun ve aldığı 3 puan var. Ortaya konulan oyun için Fatih Tekke'yi kutlamak gerektiğini düşünüyorum. Maça gelince; Trabzonspor eksik oyuncularına rağmen hem hücumda hem de savunmada öne çıkan bir performans sergiledi. Maçın kilit isimleri ise Pina ve Onuachu idi. Pina, oyun kurma ve top taşıma görevini mükemmel yerine getirirken Onuachu'nun attığı golde asisti yapan maçın en önemli oyuncusu oldu. Onuachu ise attığı gol ve fiziksel varlığı ile hücum hattını hep canlı tuttu. Kaleci Onana ile stoperler Savic ve Nwaiwu güven veren savunması, orta sahada Folcarelli-Ozan ikilisi rakibin pas hatalarını kapatarak takımın savunma disiplinini güçlendirdiler.

İkinci yarı yenilen gol ise Nwakaeme'nin rakibi takipsizliğinden kaynaklandı. 1-1'den sonra oyun disiplininden kopmayan ve takım savunmasını öne çıkaran daha doğrusu sistemden ayrılmayan Trabzonspor, duran toptan Nwaiwu ile yine öne geçen taraf oldu. Maç boyunca tartışılan hakem kararları dikkat çekerken Onuachu'ya yapılan net faullerin es geçilmesi ve ikinci yarı Barış Alper'in pozisyonunda kırmızı kart gösterilmemesini anlamak mümkün değil. Dünkü sonuçtan sonra Trabzonspor da "Şampiyonluk yarışında ben de varım" dedi.