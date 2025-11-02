Maçın kazananı F.Bahçe oldu.. Herhalde şu anda en çok Samandıra mutlu olmuştur.. Bugün Beşiktaş'ı geçerse puan farkı 4'e düşecek.. İki takım da az pozisyon buldu ve Onana da Uğurcan da başarılıydı.. Oyunun ilk 75 dakikalık bölümü beraberlik kokuyordu buram buram.. Trabzon, 1. dakikadan 35'e kadar cesaretli bir futbol ortaya koydu.. Acaba "Buradan 3 puan alıp gider miyim" dedi.. Sonra yoktu.. Ama 76'dan sonra Galatasaray uzatmanın son anına kadar kazanmak için topla tüfekle ne varsa saldırdı.. Okan Buruk'un oyuna soktuğu futbolcular pozisyon üretti.. Fatih Tekke'nin sahaya dahil ettiği kulübedeki isimler ise takımı 10 kişi bıraktı.. Kulübe farkı burada ortaya çıktı! Okay Yokuşlu'yu oyuna alarak savunmayı adeta 5 kişiye çıkaran Tekke, 1 puana oynadı.. İstediğini de aldı.. Aslantepe'den 55 bin kişi önünde 1 puan almak önemliydi.. Galatasaray iç sahada çok güçlü bir takım.. Sarı-kırmızılılar evinde 2 puan bıraktı.. Dolayısıyla maçın kaybedeni Galatasaray oldu... Osimhen çok topla buluşmadı, Sane verimsizdi. Yunus ve Barış vasattı.. Barış'ın kestiği tüm toplar etkisizdi.. Yunus'un oynayıp oynamadığı bile belli değildi.. Barış'a gösterilen tepki gereksizdi.. Trabzonspor'da ise her pozisyonda Zubkov vardı.. Merkezi iyi kapattılar.. Onana, Uğurcan'ı unutturmuş.. Adam güven veriyor tartışmasız!.. Trabzonspor'un en zayıf halkası Muçi idi.. Ama Tekke'nin de ona sınırsız destek olduğunu görüyoruz.. Özetle iki takım 1'er puanı hak etti. Hakemlerin bahis skandalının konuşulduğu böyle günlerde bir büyük maça çıkıp yönetmek de kolay değildi. Cihan Aydın'ı başarılı buldum.