Futboldaki yasa dışı bahis ve şike soruşturması büyüyor.. Bu sürece dair oldukça fazla yorum ve yazılar var.. Biz kafaları karıştırmadan süreci özetleyip bazı bilgiler verelim:

1- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 101 kişi hakkındaki analiz çalışmaları sonucu yeni deliller bulunduğunu belirtti.. Ve bu gelişme üzerine de 38 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor ve 5 isim de yurt dışında..

2- Galatasaraylı Metehan Baltacı dahil 27 futbolcunun kendi maçlarına bahis oynadıkları açıklamada vurgulandı. Bu isimler şu anki takımlarında mı bahis oynadılar, eski takımlarında mı orası belli değil!.. Fakat Metehan avukatlarına şunu demiş: Ben Eyüpspor ve İskenderun'da oynarken Galatasaray'a bahis oynadım. Şu anda asla böyle bir şey yapmadım..

3- Diğer bir konu ise Mert Hakan Yandaş.. Fenerbahçeli futbolcu başka bir isim üzerinden bahis oynadığı için gözaltına alındı. Gözaltı listesinde bahis oynattığı iddia edilen kişi de var.. Fenerbahçe yönetimi de kulübün avukatlarını bu olay için görevlendirmiş.. Mert'i 8 avukat savunacak. Mert Hakan, TFF'nin sevk yaptığı oyunculardan biri değildi.. Çünkü yerel bahis sitelerinde adı geçmemişti.. Bunu da belirtelim..







4- Ankaraspor-Nazilli maçı enteresan.. 28 Nisan 2024 tarihinde oynanmıştı.. Zaten TFF bu maç için cezalar vermişti. Şu yaşanan sürecin başlangıcı da bu maç.. Yeni gözaltılarda kulüp sahibi ve yöneticileri var.. Suçlama şike.. Konu burada ağır! 5 şüpheli var..

5- Ümraniye-Giresun maçı da 24 Aralık 2023'te oynanmış.. 6 şüpheli var.. Biri futbolcu.. Buradaki konu da şike..

6- Zorbay Küçük konusu da oldukça ilginç. Küçük, önce TFF tarafından disipline sevk edilmiş bir isimdi.. Sonra kendisi de suç duyurusu yaptı ve "TC numaram ile hesap açılmış" dedi.. Tedbir kararı kaldırıldı.. Ama MHK maç vermedi.. Şimdi hesap hareketlerinden dolayı gözaltına alındı.. MASAK verilerine göre yurt dışı kaynaklı para hareketleri mevcutmuş..

7- Diğer isimlerin de banka hesaplarındaki giriş çıkışlardan dolayı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) verilerine göre gözaltı kararları verilmiş..

Özetle; süreç devam ediyor.. Bu operasyonların yenileri olabilir. Fakat unutmayalım ki, masumiyet karinesi var.. Temkinli ve sabırlı olmak lazım.. Suç kesinleşmediği sürece kimse hükümlü sıfatıyla değerlendirilemez.



IFAB'A GÖRE PENALTI YÜZDE 50-50!

Galatasaray-Samsunspor maçındaki Kazımcan'ın eline çarpan top için kıyamet koptu.. Gün boyunca açıklama üstüne açıklama yapıldı.. Galatasaray'a karşı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da devreye girdi.. Bu normal bir durum mu!.. Evet! Eğer Galatasaray önceki gün 1 puan alsa rakipleriyle fark daha da düşecek ve zirvede başka bir hava olacaktı.. Ama son yıllarda bir pozisyon üzerinden Galatasaray'a karşı 3 büyük takımın ortak bir noktada birleştiğini görmemiştik. Bu durum Galatasaray'a zarar değil fayda sağlar onu belirtelim.. Kenetlenme ruhunu diri tutar.. Pozisyona IFAB (Futbol oyun kurallarını belirleyen kurum) açısından bakalım.. Top, Emre Kılınç'ın ortasında kısa mesafeden (Yaklaşık 1.5 metre) sekiyor, Kazımcan'ın kolu vücuda yakın ama hafifçe açılmış (karambolde dönme hareketiyle). IFAB'a göre bu "Gri alan". Doğal pozisyon diye savunulabilir (kol vücuda yapışık ama yakın mesafe+hafif açılma yüzünden penaltı da verilebilir. Özetle, IFAB kesin bir "Penaltı ver" demiyor; hakemin yorumuna bırakıyor. VAR'ın monitöre çağırmaması da bu yüzden mantıklı. Penaltı verseydi o da tartışılırdı. Ama Samsunspor'un iddiası haklı: Eğer kol son anda bariyer yaptıysa elle oynama... IFAB seminerlerinde bile bu tip pozisyonlar için "50/50" diyorlar. Çözüm: Yabancı VAR gelirse kimse bu kadar konuşmaz!